50 млрд Києву: Угорщина готова до "конструктивних" перемовин

У Євросоюзі працюють над механізмом створення обіцяного спеціального Фонду допомоги Україні на суму до 50 мільярдів євро разом з усіма членами блоку. Про це у вівторок, 16 січня, у Брюсселі повідомив Вінсент Ван Петегем - міністр фінансів Бельгії, яка головує у Раді ЄС.

"Бельгійське головування працює над рішенням спільно з 27-ма країнами. Це, звичайно, наш найліпший варіант. Але якщо це стане неможливим, то, звісно, ми працюватимемо над альтернативним рішенням", - сказав міністр перед засіданням Ради ЄС з економічних та фінансових питань. Він наголосив, що важливо, "підтримувати наших українських друзів і допомагати їм у відбудові".

За задумом Єврокомісії, Фонд має забезпечити фінансову підтримку країни в період з 2024 по 2027 рік. Однак прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наприкінці 2023 року наклав вето на допомогу Україні. Відтоді Брюссель намагається знайти спосіб зняти цю блокаду.

"Ми були стурбовані тим, що Угорщина може не долучитися до обговорення фінансування України, але вона зробила це і висловила готовність до продовження конструктивних переговорів, нагадавши колегам-міністрам, що рішення має бути ухвалене одноголосно", - сказав представник ЄС в інтерв'ю DW в кулуарах засідання Ради.

Чи існує план Б на випадок вето Будапешта?

"Альтернативне рішення не обговорюється", - уточнив бельгійський міністр DW на пресконференції вже після засідання Ради з економічних та фінансових питань.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що ЄС має план на випадок, якщо Угорщина скористається правом вето на виділення 50 мільярдів євро допомоги Україні. Наприклад, це могли би бути окремі пакети допомоги від кожного уряду. Але як Рада ЄС, так і Єврокомісія наполягають на необхідності досягнення консенсусу щодо запропонованого плану.

Планується, що остаточне рішення про суму макрофінансової допомоги Києву і форму її надання буде ухвалено на спеціальному засіданні Європейської ради 1 лютого. До цього дня Європарламент, Єврокомісія і Рада ЄС мають завершити попередні переговори про макрофінансову допомогу Україні, сказали джерела DW. Вони зазначають, що на цей період також заплановано переговори Єврокомісії з Будапештом, який не приховує своїх намірів отримати з цієї угоди якомога більше переваг для себе.

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