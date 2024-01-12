Єврокомісія готова поступитися Угорщині для допомоги Україні

Європейська комісія готова виконати деякі вимоги Угорщини, щоб ухвалити макрофінансову допомогу Україні на 50 мільярдів євро, повідомило 11 січня видання Financial Times (FT ), посилаючись на неназваних високопоставлених європейських чиновників.

У грудні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на допомогу Україні. Відтоді Брюссель намагається знайти спосіб зняти цю блокаду. Один з варіантів - надати Угорщині можливість зупинити виплати "на пів дорозі" - у 2025 році, оцінивши, чи Україна все ще потребує грошей, і чи виконала вона вимоги для отримання коштів.

"Єврокомісія також готова проводити щорічний аудит допомоги і запровадити положення про "екстрене гальмування", згідно з яким будь-яка країна зможе винести на обговорення саміту лідерів Європейського Союзу серйозні побоювання з приводу виплат Україні. Однак це не дасть Угорщині додаткової можливості накласти вето на фінансування", - йдеться в статті.