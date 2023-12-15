В ЄС обіцяють фіндопомогу Україні попри вето Орбана

Прем'єри Естонії та Бельгії впевнені, що найближчим часом буде альтернативний варіант фінансової підтримки України, після того як угорський прем'єр ветував чотирірічну програму на 50 мільярдів євро.

Європейський Союз (ЄС) знайде рішення для розблокування фінансової допомоги Україні після того, як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на пакет у 50 мільярдів євро. Як повідомляє Reuters, про це під час другого дня саміту ЄС у п'ятницю, 15 грудня, заявила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

"Коли Україна бореться у військовому плані, ми також повинні надавати їй політичну підтримку. Ми досягнемо згоди щодо фінансової допомоги. Можу вас запевнити, що Україна не залишиться без підтримки, для цього є різні способи. Я майже впевнена, що ми знайдемо рішення до січня", - заявила вона журналістами.

Читайте також: Угорщина зможе зупинити вступ України до ЄС пізніше - Орбан

Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо своєю чергою додав, що країни-члени Євросоюзу також можуть надавати допомогу індивідуально або укладати окремі угоди. "Послання Україні таке: ми будемо поруч, щоб підтримати вас, нам просто потрібно разом з'ясувати деякі деталі", - зазначив він.

Нагадаємо, що у четверг, 14 грудня, під час першого дня саміту Євросоюз не зміг погодити виділення макрофінансової допомоги Україні обсягом 50 мільярдів євро до 2027 року. Проти цього виступила Угорщина. "Ми повернемося до цього питання наступного року в Європейській раді після відповідної підготовки", - зазначив угорський прем'єр Віктор Орбан.

Наступне чергове засідання Євроради має відбутися в березні 2024 року, але у разі необхідності ЄС може скликати й позачергові саміти для вирішення невідкладних питань. Про намір скликати такий саміт вже заявив голова Європейської Ради Шарль Мішель.

"Це розрив із Московщиною": українці про рішення ЄС To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video