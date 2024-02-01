  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
ПолітикаЄвропа

Туск: У ЄС немає втоми від України, є втома від Орбана

Віолетта Чайковська | Валерій Сааков
1 лютого 2024 р.

Перед відкриттям спеціального саміту ЄС щодо виділення Україні 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги європейські лідери розкритикували прем'єра Угорщини за опір рішенню.

https://p.dw.com/p/4bukf
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан
Віктор Орбан єдиний з 27 лідерів ЄС опирається виділенню Україні 50 млрд євро допомогиФото: Omar Havana/AP/picture alliance

Перед початком спеціального саміту Європейського Союзу щодо виділення Україні 50 мільярдів євро допомоги у четвер, 1 лютого, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск різко розкритикував тактику угорського прем'єра Віктора Орбана.

"Немає жодних проблем з так званою "втомою" від України. Звісно, у нас є втома від Орбана зараз тут, у Брюсселі. Мені годі зрозуміти, я не можу прийняти цю дуже дивну і дуже егоїстичну гру Орбана", - сказав Туск журналістам.

Він запевнив, що не існує жодного "плану Б" з надання допомоги Україні, а Орбан, який затягує з цим, повинен вирішити, чи є Угорщина "частиною нашої спільноти". "Нам потрібно грати жорстко і чесно, але тут немає місця компромісам. Середнього шляху немає - або ви на українському боці, або на російському", - цитує Туска dpa.

Читайте також: Лінкявічюс: Угорщина віддаляється від ЄС на світлові роки

Туск не єдиний, кому обрид стиль поведінки Орбана

З осудом дій Орбана виступила також прем'єрка Естонії Кая Каллас. "Віктор, безумовно, хоче бути в центрі уваги кожного разу, коли ми тут, але так не повинно бути", - сказала вона. 

Прем'єр Фінляндії Петтері Орпо назвав "неприйнятним, щоб одна країна могла заблокувати таке важливе рішення. Він наголосив, що його колеги з ЄС не поступляться вимогам Угорщини. "Ніхто не може шантажувати 26 країн ЄС. Наші цінності не продаються", - наполіг Орпо.

Читайте також: Боррель: Ніхто не зобов'язує Угорщину бути членом ЄС

Шольц говорить примирливішим тоном

Натомість канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) виступив з примирливішим тоном, заявивши, що угода за участі 27 країн-членів блоку "має бути можливою, якщо Європа бачить себе спільнотою, в якій кожен член заступається один за одного і допомагає один одному". "Нам потрібна угода 27 (країн-членів ЄС. - Ред.). Ми не повинні шукати обхідних шляхів", - сказав він журналістам.

Так само прем'єр головуючої в Раді ЄС Бельгії Александер де Кроо висловив впевненість, що лідери всіх 27 держав-членів ЄС таки погодять угоду про фінансову допомогу Україні. 

Читайте також: Трамп: Орбан - великий лідер, якого не люблять, бо надто сильний

Угорщина - троянський кінь Росії всередині ЄС і НАТО?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Голова Європейської Ради Шарль Мішель

Орбан не пройде: президент Євроради Мішель зберігає посаду

Орбан не пройде: президент Євроради Мішель зберігає посаду

Шарль Мішель передумав балотуватись у Європарламент, щоб не припиняти достроково свої повноваження президента Європейської Ради, яку потенційно міг очолити прем'єр Угорщини Віктор Орбан.
Політика26 січня 2024 р.
Віктор Орбан погрожує заблокувати початок переговорів про вступ України до ЄС

Перешкоди на шляху України в ЄС. Що робити з Орбаном?

Перешкоди на шляху України в ЄС. Що робити з Орбаном?

Угорщина погрожує заблокувати на саміті ЄС початок переговорів з Україною. Поки в Брюсселі думають також над планом Б, у Києві все ж таки сподіваються на позитивне рішення й готують візит президента Зеленського на саміт.
Політика8 грудня 2023 р.
Бельгійський прем'єр Александер де Кроо, чия країна головуватиме в ЄС з наступного року, та його угорський колега Віктор Орбан

Україна на шляху до ЄС: списувати Орбана ще зарано?

Україна на шляху до ЄС: списувати Орбана ще зарано?

Бельгія, що головуватиме у ЄС з січня, сподівається знайти можливості, як запобігти вето Угорщини, яка погрожує блокувати переговорний процес з Україною. Бельгійський посол при ЄС озвучив можливі варіанти.
Політика19 грудня 2023 р.