Туск: У ЄС немає втоми від України, є втома від Орбана

Перед початком спеціального саміту Європейського Союзу щодо виділення Україні 50 мільярдів євро допомоги у четвер, 1 лютого, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск різко розкритикував тактику угорського прем'єра Віктора Орбана.

"Немає жодних проблем з так званою "втомою" від України. Звісно, у нас є втома від Орбана зараз тут, у Брюсселі. Мені годі зрозуміти, я не можу прийняти цю дуже дивну і дуже егоїстичну гру Орбана", - сказав Туск журналістам.

Він запевнив, що не існує жодного "плану Б" з надання допомоги Україні, а Орбан, який затягує з цим, повинен вирішити, чи є Угорщина "частиною нашої спільноти". "Нам потрібно грати жорстко і чесно, але тут немає місця компромісам. Середнього шляху немає - або ви на українському боці, або на російському", - цитує Туска dpa.

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Туск не єдиний, кому обрид стиль поведінки Орбана

З осудом дій Орбана виступила також прем'єрка Естонії Кая Каллас. "Віктор, безумовно, хоче бути в центрі уваги кожного разу, коли ми тут, але так не повинно бути", - сказала вона.

Прем'єр Фінляндії Петтері Орпо назвав "неприйнятним, щоб одна країна могла заблокувати таке важливе рішення. Він наголосив, що його колеги з ЄС не поступляться вимогам Угорщини. "Ніхто не може шантажувати 26 країн ЄС. Наші цінності не продаються", - наполіг Орпо.

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Шольц говорить примирливішим тоном

Натомість канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) виступив з примирливішим тоном, заявивши, що угода за участі 27 країн-членів блоку "має бути можливою, якщо Європа бачить себе спільнотою, в якій кожен член заступається один за одного і допомагає один одному". "Нам потрібна угода 27 (країн-членів ЄС. - Ред.). Ми не повинні шукати обхідних шляхів", - сказав він журналістам.

Так само прем'єр головуючої в Раді ЄС Бельгії Александер де Кроо висловив впевненість, що лідери всіх 27 держав-членів ЄС таки погодять угоду про фінансову допомогу Україні.

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