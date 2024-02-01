Спеціальний саміт ЄС: чи виділять Україні 50 мільярдів євро

Чи виділить Європейський Союз 50 мільярдів фінансової допомоги Україні з бюджету? Це центральне питання спеціального засідання Європейської Ради, на яке лідери країн ЄС збираються в четвер, 1 лютого, у Брюсселі. Очікується, що в засіданні відеозв'язком візьме участь президент України Володимир Зеленський.

Із 27 держав ЄС усі, крім однієї, виступають за включення багатомільярдної допомоги Києву до довгострокового бюджету, що діятиме до 2027 року. Проти - вже традиційно - Угорщина. На останньому саміті Євросоюзу в середині грудня 2023 року країнам, хоч і за допомогою нестандартних маневрів, вдалося ухвалити рішення про початок переговорів щодо вступу до ЄС з Україною, якому так само перешкоджав Будапешт. А ось узгодження бюджету із закладеною в нього допомогою Україні угорський прем'єр-міністр Орбан все ж заблокував. Спеціальний саміт ЄС у четвер - ще одна спроба вирішити це питання.

Компроміс щодо допомоги ЄС Києву, але не за будь-яку ціну

За цей час Брюссель, Київ і представники країн Євросоюзу посилили діалог з угорською владою на різних рівнях аж до вищого. Однак навіть за кілька годин до нового саміту незрозуміло, чи вдасться Євросоюзу знайти компроміс серед усіх його 27 членів. Як сказали DW кілька джерел у ЄС, як і раніше, основний розрахунок полягає в тому, що досягти згоди все ж вдасться. "Найкраще було б рішення, ухвалене всіма 27 країнами. Для нас це пріоритет, але не за будь-яку ціну", - вказав високопоставлений європейський дипломат.

На його думку, простір для діалогу з Угорщиною ще є. Наприклад, щорічні дебати про те, як Україна витрачає виділені кошти, - це цілком реалістичний захід, упевнений дипломат. Однак це має бути дискусія, а не можливість для Угорщини накладати вето на допомогу Україні щороку, підкреслюють у Брюсселі. Цю умову, висунуту Будапештом, відкидають інші країни, оскільки це протирічить концепції довгострокового бюджету.

Угорський прем'єр Віктор Орбан на саміті ЄС у грудні 2023 заблокував 50 мільярдів євро допомоги Україні Фото: Omar Havana/AP/picture alliance

І це не єдина умова. Високопоставлений чиновник ЄС повідомив, що угорська сторона надала цілий список вимог для ухвалення бюджету. "Ці умови неприйнятні", - сказав він. "Насправді вони хочуть отримати гроші, заблоковані в бюджеті ЄС", - вказує європейський дипломат, маючи на увазі призначені для Угорщини мільярди євро з фондів відновлення і єдності Євросоюзу. За його словами, для Орбана це можливість "шантажувати інститути ЄС" і він хотів би зберегти цей важіль впливу на майбутнє. "Україна для нього - не головне", - переконаний дипломат.

Новий документ на столі як варіант для Угорщини

Однак якщо ще за два дні до саміту його учасники не мали жодного попереднього документа з результатами, то менше ніж за добу ситуація змінилася. На столі з'явився проєкт висновків Європейської Ради, в якому з'явився один новий пункт: пропонується проводити річні дебати щодо пакета допомоги Україні на основі звітів Єврокомісії. "Європейська Рада буде щорічно проводити дебати щодо реалізації програми допомоги з метою напрацювання рекомендацій щодо підходу ЄС до ситуації, яка склалася внаслідок агресивної війни Росії проти України", - йдеться в проєкті висновків від 30 січня, що потрапив у розпорядження агентства Reuters.

Посли країн ЄС позитивно відгукнулися про цей варіант, підкресливши, що його мета - моніторити реалізацію програми допомоги, а не ставити під сумнів сам її принцип, повідомив інший європейський дипломат. Пропозицію Угорщини вони назвали "чіткою червоною лінією". "Рішення перебуває в межах досяжності, і воно лежить у руках лідерів, і одного з них зокрема", - таким був колективний меседж послів країн ЄС напередодні саміту. "Будемо сподіватися, що мудрість і відповідальність завтра візьмуть гору", - сказав європейський дипломат.

А якщо Орбан не зніме вето з допомоги ЄС Україні?

У Брюсселі розуміють: якщо рішення 27 членів неможливе, доведеться переходити до рішення 26 членів - без Угорщини. Щодо того, яким воно має бути, згоди серед країн поки що немає, повідомило одне з дипломатичних джерел DW. Оскільки фінансова допомога Україні - справа термінова, то є варіант використати для її виділення позабюджетний інструмент, як це було зроблено з поточним пакетом макрофінансової допомоги на суму 18 мільярдів євро. Дипломат зазначив, що такий механізм не може бути випрацювано одразу ж 1 лютого і на це знадобиться певний час. "Технічно це можливо, але з політичної точки зору є складнощі", - пояснив він, не вдаючись у подробиці.

Якщо Угорщина надалі блокуватиме допомогу Україні, ЄС доведеться шукати рішення без неї Фото: Omar Havana/AP/picture alliance

Як санкції щодо Будапешта деякі голоси в Євросоюзі пропонують, наприклад, позбавити Угорщину головування в Раді ЄС, яке за правилами має перейти до неї в липні. У такому разі після Бельгії ця функція дістанеться Польщі. Однак високопоставлений чиновник ЄС наголосив, що у Брюсселя "немає планів чинити тиск на Угорщину".

На порядку денному - військова допомога ЄС Україні

На саміті також обговорять військову допомогу Україні з Європейського фонду миру і нову пропозицію зовнішньополітичної служби Євросоюзу та Єврокомісії. "Досі ці кошти використовувалися, щоб профінансувати списання колишніх наявних матеріалів і заміну їх на нові. Тепер спрямованість більше на підтримку виробництва - нового виробництва - європейської оборонної промисловості. Таким чином, фонд має робити і те, і інше - фінансувати підтримку України і підштовхувати європейську промисловість до збільшення потужностей", - пояснив напередодні саміту верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель. Як вважає один з європейських дипломатів, потреби України мають стояти на першому місці у реформуванні Європейського фонду миру.

Статус дискусії про це такий: більшість країн наполягає на виділенні п'яти мільярдів євро щорічної військової допомоги Україні, однак одностайності з цього питання поки що немає. "Наше завдання - досягти згоди про спільну мету: продовжувати і нарощувати допомогу Україні", - повідомив високопоставлений чиновник ЄС. А кінцевою метою є постачання зброї Києву, підкреслив він.