Вступ України в ЄС: Шольц розказав, як "допоміг" Орбану
Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) вважає коректним процедурний прийом, завдяки якому лідери країн Європейського Союзу змогли ухвалити рішення щодо початку переговорів про вступ України в ЄС.
"Я не називав би це хитрощами. Це рішення, яке ми одностайно ухвалили згідно з нашими правилами. Але це не те, що слід робити щоразу", - сказав Шольц на пресконференції за підсумками саміту ЄС у п'ятницю, 15 грудня .
Суперечка про необхідність розпочати переговори про вступ України вважалася такою, що зайшла у глухий кут, оскільки рішення мають ухвалюватись одноголосно, а прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступав проти.
Щоб вийти з ситуації, Шольц запропонував Орбану покинути залу засідань, аби решта глав держав і урядів країн-членів ЄС ухвалили необхідне рішення. Це дозволило Орбану залишитися на своїй позиції, але не заблокувати початок переговорів. Коли він вийшов із зали, решта 26 країн проголосувала за початок переговорів з Україною.
Шольц заявив, що його ініціатива була "пропозицією допомоги" Орбану. Нідерланди назвали його ідею "геніальною". Данія ж зазначила, що йшлося аж ніяк не про "кавову паузу" для Орбана, як описували цю ситуацію деякі ЗМІ, а просто угорський прем'єр захотів вийти в туалет.
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"Сильний сигнал Путіну"
Загалом Шольц назвав підсумки саміту ЄС "дуже сильним сигналом рішучості Євросоюзу" для президента РФ Володимира Путіна.
"Я впевнений, що в Кремлі ніхто не має ілюзій. Рішення виділити Україні необхідні фінансові кошти буде ухвалене. 26 країн ЄС вже дійшли згоди, а 27 країні особливо нічого протиставити цьому взаєморозумінню", - сказав він, маючи на увазі те, що рішення виділити Україні 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги Орбан усе ж заблокував.
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Речник Кремля Дмитро Пєсков зауважив, коментуючи підсумки саміту ЄС, що Росії "імпонує" те, як поводиться Угорщина.
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