Вступ України в ЄС: Шольц розказав, як "допоміг" Орбану

Канцлер Німеччини запропонував прем'єру Угорщини на саміті ЄС вийти, щоб інші країни схвалили переговори з Україною про членство. Шольц назвав такий інноваційний метод коректним, але не таким, що має стати правилом.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) вважає коректним процедурний прийом, завдяки якому лідери країн Європейського Союзу змогли ухвалити рішення щодо початку переговорів про вступ України в ЄС.

"Я не називав би це хитрощами. Це рішення, яке ми одностайно ухвалили згідно з нашими правилами. Але це не те, що слід робити щоразу", - сказав Шольц на пресконференції за підсумками саміту ЄС у п'ятницю, 15 грудня .

Суперечка про необхідність розпочати переговори про вступ України вважалася такою, що зайшла у глухий кут, оскільки рішення мають ухвалюватись одноголосно, а прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступав проти.

Щоб вийти з ситуації, Шольц запропонував Орбану покинути залу засідань, аби решта глав держав і урядів країн-членів ЄС ухвалили необхідне рішення. Це дозволило Орбану залишитися на своїй позиції, але не заблокувати початок переговорів. Коли він вийшов із зали, решта 26 країн проголосувала за початок переговорів з Україною.

Шольц заявив, що його ініціатива була "пропозицією допомоги" Орбану. Нідерланди назвали його ідею "геніальною". Данія ж зазначила, що йшлося аж ніяк не про "кавову паузу" для Орбана, як описували цю ситуацію деякі ЗМІ, а просто угорський прем'єр захотів вийти в туалет.

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"Сильний сигнал Путіну"

Загалом Шольц назвав підсумки саміту ЄС "дуже сильним сигналом рішучості Євросоюзу" для президента РФ Володимира Путіна.

"Я впевнений, що в Кремлі ніхто не має ілюзій. Рішення виділити Україні необхідні фінансові кошти буде ухвалене. 26 країн ЄС вже дійшли згоди, а 27 країні особливо нічого протиставити цьому взаєморозумінню", - сказав він, маючи на увазі те, що рішення виділити Україні 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги Орбан усе ж заблокував.

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Речник Кремля Дмитро Пєсков зауважив, коментуючи підсумки саміту ЄС, що Росії "імпонує" те, як поводиться Угорщина.

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