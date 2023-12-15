Поміч Києву: Макрон закликав Орбана поводитись як європеєць

На переконання президента Франції, прем'єр Угорщини має виявляти повагу до ЄС і не намагатися брати його "у заручники". Втім, Орбан уже заявив про подальші плани вести торги з Брюсселем за фінансування.

Після того як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував на саміті лідерів Європейського Союзу виділення Україні 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги, президент Франції Еммануель Макрон закликав його "поводитись як європеєць", повідомляє у п'ятницю, 15 грудня, французька агенція AFP.

За словами Макрона, на саміті лідери ЄС вислухали Орбана з повагою, але "ця повага передбачає відповідальність", тож угорський прем'єр також має виявляти повагу до Євросоюзу та не намагатися брати його "у заручники".

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Кремлю "імпонує" шантаж Угорщини

Натомість у РФ схвалили поведінку Орбана на саміті. "В Угорщини є свої інтереси. І Угорщина, на відміну від багатьох інших країн ЄС, твердо відстоює свої інтереси, що нам імпонує", - заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Він також назвав "політизованим" рішення саміту ЄС почати з Україною переговори про вступ. Пєсков вважає, що це "політичне рішення багато в чому продиктоване бажанням ще більше подратувати Росію".

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Орбан бачить шанс для торгів

Своєю чергою Орбан назвав плани ЄС переглянути свій бюджет, щоб виділити фінансову допомогу Україні "чудовим шансом" для Угорщини. За його словами, Угорщина має можливість отримати не лише 10 мільярдів євро, які ЄС розморозив перед самітом, але й решту заблокованих грошей - ще 21 мільярд. "Ми повинні отримати не половину, не чверть, а все", - заявив він в інтерв’ю державному телебаченню.

Розблокування перед самітом 10 мільярдів для Угорщини, яка погрожувала ветувати всі рішення по Україні, розкритикували депутати Європейського парламенту, звинувативши Європейську Комісію в тому, що вона дозволила себе шантажувати.

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