В Угорщині підтвердили "компроміс" щодо допомоги ЄС Україні

Угорщина запропонувала певний "компроміс" Європейському Союзу який дозволить профінансувати запропонований пакет допомоги для України з бюджету блоку. Існування такої пропозиції підтвердив у понеділок, 29 січня, Балаж Орбан, головний політичний радник угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана.

В дописі в соціальні мережі Х Балаж Орбан цитує публікацію видання Financial Times, в якій деться про те, що ЄС готовий завдати шкоди економіці Угорщини в разі, якщо на саміті 1 лютого прем'єр-міністр Віктор Орбан ветує рішення про виділення Україні 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги до 2027 року. "Брюссель розробив стратегію, яка має прицільно вдарити по слабких місцях економіки Угорщини, підірвати її валюту (форинт) й обвалити довіру інвесторів, щоб завдати шкоди робочим місцям і економічному зростанню", - пише FT з посиланням на розроблений у ЄС документ, з яким ознайомилися журналісти.

Водночас, як вказується в публікації, угорський міністр у справах ЄС Янош Бока заявив, що "Будапешт надіслав нову пропозицію до Брюсселя, зазначаючи, що тепер він відкритий для використання бюджету ЄС для пакета (допомоги - Ред.) Україні та навіть для випуску спільних боргових зобов'язань для його фінансування, якщо будуть додані інші застереження, які дали Будапешту можливість змінити свою думку пізніше".

"Брюссель використовує проти Угорщини шантаж, так, наче завтра не настане, незважаючи на факт того, що ми запропонували компроміс", - написав Балаш Орбан.

Читайте також: Сіярто в Ужгороді: Українців можна врятувати лише миром

ЄС: Документ, на який посилається FT, не відображає статусу переговорів

Водночас у ЄС, коментуючи статтю FT, заявили, що документ, на який посилається видання, - це довідкова записка, яка не відображає статусу поточних переговорів. "Документ, згаданий у статті Financial Times, є довідковою запискою, що описує поточний стан угорської економіки, яку було написано секретаріатом Ради ЄС під свою відповідальність. Це фактологічний документ, який не відображає статусу поточних переговорів про багаторічні фінансові рамки (обговорюваний бюджет ЄС до 2027 року. - Ред.) між шерпами (старшими радниками - Ред.) і на рівні лідерів ЄС", - цитує кореспондентка DW заяву високопосадовеця ЄС.

За його словами, у довідковому документі не викладено ані якогось конкретного плану, пов'язаного з багаторічними фінансовими рамками або Фондом допомоги Україні, ані плану, що стосується Угорщини. У ньому висувається пропозиція, яка не відповідає ходу переговорів, стверджує ін.

"Переговори щодо багаторічних фінансових рамок тривають, вони завжди ґрунтувалися на пошуку компромісу, прийнятного для всіх 27 країн-членів ЄС. Переговори між шерпами та лідерами ЄС ґрунтуються на принципах діалогу, консультацій і компромісу в інтересах усіх", - наголосив співрозмовник.

Читайте також: Лідери країн ЄС готові до жорсткого протистояння з Орбаном щодо України - Bloomberg

Cпецсаміт ЄС щодо фінансування України

Нагадаємо, лідери Європейського Союзу проведуть надзвичайний саміт 1 лютого 2024 року, щоб погодити зміни до багаторічного бюджету ЄС, зокрема і фінансову допомогу Україні. Як заявив голова Європейської Ради Шарль Мішель, окрім фінансування для України, на саміті розглянуть пропозиції щодо збільшення видатків для вирішення питань міграції, стихійних лих та безпеки та оборони.

Питання виділення макрофінансової допомоги Україні обсягом 50 мільярдів євро у 2024-2027 роках було винесене на саміт ЄС, що пройшов 14-15 грудня. Тоді, завдяки "маневру" канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz), лідерам вдалося обійти категоричну позицію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо початку переговорів про вступ України в ЄС. Однак виділення грошей для України він заблокував.

Читайте також: Кулеба та Сіярто в Ужгороді: дипломатична відлига між Україною та Угорщиною?