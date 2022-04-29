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Віктор Орбан

Віктор Орбан - угорський політик, прем'єр-міністр Угорщини.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Віктор Орбан". Віктор Орбан обіймає посаду прем'єр-міністра Угорщини з 2010 року. Раніше він уже очолював уряд, а саме – з 1998 до 2002 року. Орбан є засновником правоцентристської, консервативної партії "Фідес-Угорський громадянський союз". Починаючи від 2010 року, Віктора Орбана критикують за намагання обмежити права людини в Угорщини. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Нова політична гра? Чи дійде до санкцій ЄС проти Угорщини

Нова політична гра? Чи дійде до санкцій ЄС проти Угорщини 29.04.2022

Брюссель уперше запустив механізм регламенту ЄС про покарання за порушення верховенства права. Відповідачкою виступає Угорщина. Це загрожує країні фінансовими санкціями. DW - про причини рішення та можливі наслідки.
Орбан запросив Путіна в Будапешт на переговори по Україні

Орбан запросив Путіна в Будапешт на переговори по Україні 06.04.2022

Президент РФ Володимир Путін не проти зустрітися з лідерами України, Франції та Німеччини задля припинення вогню, заявив угорський прем'єр Віктор Орбан. Однак за певних умов, додав він.

ЄС застосує до Угорщини механізм верховенства права

ЄС застосує до Угорщини механізм верховенства права 06.04.2022

Брюссель звинувачує Будапешт у тому, що він дозволяє фондам ЄС "витікати темними каналами". "Йдеться про корупцію", - заявила президентка Єврокомісії.
Партія Орбана перемагає на парламентських виборах в Угорщині

Партія Орбана перемагає на парламентських виборах в Угорщині 04.04.2022

Лідер опозиції Угорщини Петер Маркі-Зай визнав поразку. Після опрацювання 93 відсотків бюлетенів блок опозиції набирав близько 35 відсотків голосів.
В Угорщині обирають парламент на тлі війни в Україні

В Угорщині обирають парламент на тлі війни в Україні 03.04.2022

Прем'єр-міністр Віктор Орбан стверджує, що опозиція у випадку перемоги втягне Угорщину у війну, а опозиція звинувачує Орбана в "державній зраді" через тісні зв'язки з Путіним.

Друзі Путіна у Європі: хто підтримує російського президента на Заході? "Європа у фокусі" (28.03.2022) 28.03.2022

Україна: відеопослання європейцям з Харкова, Львова та Херсона. Сербія: місцеві досі вважають росіян братнім народом. Угорщина: виборча кампанія друга Путіна Орбана та війна в Україні.
Угорщина розмістить війська біля кордону України на тлі загострення з РФ

Угорщина розмістить війська біля кордону України на тлі загострення з РФ 22.02.2022

У міністерстві оборони Угорщини заначили, що захист кордону та підготовка до гуманітарної місії "однаково важливі завдання" на тлі зростання напруги в російсько-українських відносинах.
Блінкен закликав Росію відвести війська від кордонів України

Блінкен закликав Росію відвести війська від кордонів України 01.02.2022

У телефонній розмові з главою МЗС Росії Лавровим держсекретар США Блінкен закликав Москву негайно розпочати деескалацію кризи навколо України. Того ж дня Путін звинуватив Захід в "ігноруванні занепокоєнь РФ".
Угорщина: чому Віктор Орбан розраховує на виборчих туристів з України

Угорщина: чому Віктор Орбан розраховує на "виборчих туристів" з України 11.01.2022

Віктор Орбан та його політична сила навесні виборюватиме право залишитись при владі в Угорщині. Критики кажуть, що для цього можуть бути використані і маніпулятивні методи. До чого тут українське Закарпаття?

Орбан обіцяє не виводити Угорщину з ЄС, але захищати суверенітет

Орбан обіцяє не виводити Угорщину з ЄС, але "захищати суверенітет" 14.11.2021

Угорського прем'єра переобрано головою партії "Фідес". На виборах наступного року вона змагатиметься з об'єднаною опозицією.
Саміт ЄС: Варшава і Брюссель не наблизилися до компромісу у правовій суперечці

Саміт ЄС: Варшава і Брюссель не наблизилися до компромісу у правовій суперечці 22.10.2021

Під час першого дня саміту ЄС Польщу у правовій суперечці з Брюсселем підтримала лише Угорщина. Інші країни закликають Варшаву дотримуватися правил спільноти.
Коментар: Кінець інституціолізованому шахрайству у Чехії

Коментар: Кінець інституціолізованому шахрайству у Чехії 12.10.2021

На парламентських виборах у Чехії більшість проголосувала за демократичне перезавантаження. Даватиметься це важко. Але це й важливий сигнал Європі, вважає Кено Ферзек.
Cлідами угорського прем'єра Орбана? Що чекає на ЛГБТ-спільноту в Румунії

Cлідами угорського прем'єра Орбана? Що чекає на ЛГБТ-спільноту в Румунії 27.08.2021

У Румунії мають намір ухвалити закон проти "гомосексуальної пропаганди" - на кшталт угорського. Критики вбачають у цьому спробу праворадикальних політиків вивести країну на антиєвропейський курс.

Віктор Орбан думає про вихід Угорщини з ЄС?

Віктор Орбан думає про вихід Угорщини з ЄС? 24.08.2021

Угорська газета Magyar Nemzet, яку заведено вважати неформальним рупором влади, агітує за вихід країни з Євросоюзу. Чи стоїть за цим особисто прем'єр Віктор Орбан?
В Угорщині обмежили продаж дитячих книг на тему ЛГБТК

В Угорщині обмежили продаж дитячих книг на тему ЛГБТК 07.08.2021

Згідно з ухваленими змінами, дитячі книги на тему ЛГБТК в Угорщині мають продавати в закритій упаковці і за 200 метрів від шкіл і церков.
Чому Віктор Орбан заграє з Китаєм? Європа у фокусі (відео)

Чому Віктор Орбан заграє з Китаєм? "Європа у фокусі" (відео) 26.07.2021

Студенти в Будапешті демонструють проти... університету, а саме проти філії Фуданьського університету з Китаю. Також у випуску - сюжети про повені у Німеччині, про Сицилію, а також про Калінінград.

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