Віктор Орбан - угорський політик, прем'єр-міністр Угорщини.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Віктор Орбан". Віктор Орбан обіймає посаду прем'єр-міністра Угорщини з 2010 року. Раніше він уже очолював уряд, а саме – з 1998 до 2002 року. Орбан є засновником правоцентристської, консервативної партії "Фідес-Угорський громадянський союз". Починаючи від 2010 року, Віктора Орбана критикують за намагання обмежити права людини в Угорщини. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.