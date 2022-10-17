Угорщина: повстання в учительских

Коли Каталін Тьорлей розповідає, як її за день звільнили після 23 років роботи, її голос тремтить. 53-річна вчителька донедавна викладала французьку мову в гімназії імені Ференца Кельчеї у Будапешті. 5 жовтня 2022 року вона отримала листа зі держуправління освіти, в якому їй повідомили про звільнення. Підстава: вона порушила право учнів на освіту. "Я досі не можу в це повірити", - каже вона DW, витираючи сльози.

Вчителька Каталін Тьорлей в Угорщині відома. У 2016 році вона була засновницею руху педагогів "Я хочу викладати", що протестував проти освітньої політики уряду Віктора Орбана. Ініціатива тоді мала широку підтримку населення. Тьорлей відтоді постійно брала участь в учительських протестах. Також і у вересні цього року, коли педагоги виступили проти скасування їхнього права на страйк. Крім того, вони вимагали і підвищення їм зарплатні.

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Після цього представники держуправління освіти завітали до гімназії, де працює Тьорлей. Хто і далі братиме участь у протестах, буде звільнений, попередили вони. Однак Тьорлей та її соратники не злякалися. Але незабаром вчителька та четверо її колег отримали листи про звільнення.

Вчителів хочуть примусити замовкнути

Це стало причиною однієї з найбільш масових антиурядових демонстрацій за останні роки: 5 жовтня на вулиці Будапешта на підтримку вчителів вийшли 40 тисяч людей. В інших містах Угорщини також відбулись масові акції.

Каталін Тьорлей Фото: Privat

Ситуація з Тьорлей та іншими чотирма вчителями за часів правління в Угорщині Віктора Орбана безпрецедентна. До цього окремих вчителів за критику державної освітньої політики лише залякували. Колективних звільнень не було. Водночас цей випадок "симптоматичний" для освітньої політики урядування Орбана, каже Каталін Тьорлей. "Йдеться про те, щоб примусити нас замовкнути, та силою встановити порядок, а не про те, щоб шукати професійні рішення проблем", - наголошує вчителька.

Погані результати Pisa

Схожу думку має і Петер Радо, один з провідних угорських експертів з питань освіти. Уже багато років уряд не вживає жодних заходів, щоб вирішити численні проблеми у галузі, а навпаки намагається їх знівелювати, написав він нещодавно у статті для порталу Portfolio. "Зважаючи на неспроможність системи, уряд не може реагувати інакше, ніж посиленням репресій", - заявив Радо.

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І справді угорська система освіти з року в рік погіршується у європейському порівнянні. З 2010 року, коли Віктор Орбан та його партія Fidesz вперше прийшли до влади, Угорщина суттєво опустилася в рейтингу міжнародного дослідження PISA і нині посідає лише нижній рядок серед усіх країн ЄС та перебуває набагато нижче середнього показника по Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD).

Гіперцентралізм

Педагоги належать до тих професійних груп, які в Угорщині оплачуються найгірше. Зарплатня вчителів в Угорщині - близько 850 євро до вирахування податків. А у порівнянні з іншими країнами ЄС вони мають ще й найбільше навантаження - 24 години обов'язкового викладання на тиждень.

Протест вчителів у Будапешті 5 жовтня 2022 року Фото: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Орбан та його партія у 2010 році обіцяли великі освітні реформи. Однак сподівання вчителів не справдилися. У 2012 році уряд створив величезне відомство, що стало здійснювати нагляд за усіма школами та централізовано розробляти навчальні програми. Воно також вирішує багато кадрових питань та надає дозволи навіть на найменші видатки освітніх установ. Багато педагогів у цьому зв'язку скаржаться на "гіперцентралізм".

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Освітня концепція 19-го століття

Змістовно освітній акцент робиться на патріотичне виховання, передачу відчуття національної єдності, військове виховання та зміцнення обороноздатності Угорщини. Звільнена вчителька Тьорлей називає це не інакше, як "пропаганда, мілітаризація та авторитарність". Такий підхід до освітнього процесу їй нагадує 19 століття.

Після парламентських виборів у квітні 2022 року вся освітня сфера перейшла в підпорядкування міністерства внутрішніх справ. "Авторитарний порядок не зацікавлений у освічених і автономних громадянах", - наголошує опозиційна політикиня Анна Орош з ліберальної молодіжної партії Momentum. Орош теж бере участь в акціях протесту педагогів у Будапешті.

Кастова система

Експерт Пітер Радо критикує також і те, що в освіті фактично створено "кастову систему". "Ця система надає жалюгідні державні школи для дітей з низьким статусом та бідних. Церковні школи - для середнього класу. І дорогі приватні школи - для вищого середнього класу", - пише він.

Останні великі акції протесту вчителів в Угорщині у 2016 році були спрямовані проти забюрократизованості, перевантаженості роботою та скасування автономних прав шкіл, наприклад щодо вільного вибору підручників. Тоді педагоги майже нічого не добилися. Багато з них просто пішли з державних шкіл.

Поступки з боку уряду Орбана?

Саме тому нинішні протести стосуються більш принципових питань: помітного підвищення заробітної плати та гострої нестачі вчителів. Уряд Орбана реагує на такі вимоги доволі своєрідно. Він звинувачує вчителів у тому, що вони нав'язують погану репутацію Угорщині за кордоном та сприяють тому, що Єврокомісія позбавляє Будапешт коштів, які мали б піти на підвищення зарплати вчителям. На правду ж,ЄС хоче заморозити фінансування через звинувачення Орбана та його уряду в корупції.

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Чи має нинішня протестна хвиля потенціал змусити уряд до поступок, незрозуміло. "Репресії проти вчителів свідчать, що Орбан та його система почуваються певно і вважають, що можуть собі усе дозволити, незважаючи на обурення", - каже опозиціонерка Анна Орош.

Вчителька французької Каталін Тьорлей оскаржить своє звільнення в суді. Вона знає, що процес триватиме місяці, якщо не роки. Зараз вона працює у фонді, який опікується дітьми рома. Однак для життя їй цього не вистачить, тож вона мусить шукати роботу. "Я не піду в нову школу, - запевняє вчителька. - Якщо я знову викладатиму, то тільки в моїй гімназії".