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Коментар: ЄС не нажене страху на Орбана

Бернд Ріґерт
Бернд Ріґерт
Коментар
1 год. тому

Перекрити грошовий кран Угорщині, яка скочується в прірву автократії, Єврокомісія мала б уже давно. Але й цього разу Будапешт може скористатися запасним виходом, вважає Бернд Ріґерт.

https://www.dw.com/uk/komentar-es-ne-nazene-strahu-na-orbana/a-63168816
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор ОрбанФото: Luka Dakskobler/ZUMA/imago images

Уже понад дванадцять років безперервно дунайський автократ Віктор Орбан править Угорщиною. Якщо до цього додати його перший строк перебування на посаді з 1998 до 2002 року, то виходить що він вже 16 років працює в уряді. За цей тривалий час Орбан не тільки перетворив державу з демократії в автократію, на чому днями наголосив у своїй резолюції Євопарламент. Націонал-консервативний популіст ще й по-справжньому навчився обходитись з Єврокомісію. Адже хоча ЄК жорстко критикує його за порушення принципу верховенства права, непотизм, корупцію, приборкання ЗМІ та посунення опозиції, вона справно і радісно продовжує платити державі Орбана.

Бернд Ріґерт
Бернд Ріґерт

Прем'єр-міністр, якого підтримує широка більшість в угорському парламенті, може навіть назвати Європейський Союз "аморальною купкою" і водночас протягнути руку. Гроші з Брюсселя не пахнуть, навіть у скарбницях Орбана, особливо коли він може їх роздавати серед родичів та друзів, за що його неодноразово критикувало агентство ЄС із протидії шахрайству OLAF.

Половинчаста загроза, але хоч так...

І от, нарешті, після багаторічного процесу, Єврокомісія демонструє фінансові інструменти впливу. Цієї неділі вона пригрозила не виділяти 7,5 мільярда євро, оскільки недоліки правопорядку та корупція ставлять під загрозу кошти з бюджету ЄС. Ця сума однак відноситься до періоду до 2027 року та становить десь третину запланованих коштів з фонду для структурних інвестицій.

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Чому так мало і чому так пізно? Єврокомісія посилається на Європейський Суд, який вимагає адекватних та пропорційних заходів. Однак є юридичний висновок парламенту, який вимагає негайного припинення усіх виплат. З 2021 до 2027 року Угорщина має отримати з бюджету ЄС 44 мільярди євро.

Довіри до Угорщини більше немає 

А Віктор Орбан робить те, що і завжди, коли спір з Єврокомісією загострюється. Він робить вигляд, що хоче зробити поступку, пропонує нові закони та різноманітні компроміси. Їхній ефект сумнівний, але вони заколисують Комісію. Навіть відповідальний єврокомісар Йоганесс Ган визнає, що насправді довіри до Угорщини у нього більше немає, її треба відновлювати. Водночас Ган прагне віднайти баланс з Орбаном, щоб уможливити єдині дії, як-от у разі зі санкціями щодо РФ.

Тож Єврокомісія дала Будапешту час до листопада, щоб провести "ремонтні роботи" із забезпечення веpховенства права. І лише потім держави-члени ЄС кваліфікованою більшістю вирішать, чи перекривати Орбану частково грошовий кран. Уже сьогодні зрозуміло, що до листопада покрити дефіцити демократії та верховенства права фактично неможливо. Має йтися не тільки про вузький погляд на корупцію. Можливо, це останній шанс запобігти скочуванню Угорщини у прірву повного орбанізму. Демократія в Угорщині знаходиться під загрозою, а разом із нею і членство Угорщини в ЄС. Адже цей клуб тільки для демократій.

Де сміливі держави-члени?

Орбан грає ризиковано, однак він знає, як впоратись з інституціями ЄС, які обережно вичікують. У деяких інших політичних галузях він блокує одностайні рішення ЄС. Він блефує тут, замилює очі там. Врешті-решт, він не має перемогти. Саме тому виплати Будапешту мають бути припинені зараз і відновлені тільки у тому разі, якщо повернення до верховенства права буде передбачуваним.

Країни-члени ЄС досі недбало дозволяли Орбану досягати свого. Вони відклали інший процес щодо Угорщини, який може позбавити Угорщину права голосу. В Європейській Раді теж треба посилити тиск, але в ній немає бажання займатися Орбаном на додачу до усіх криз, з якими зараз зіткнулась Європа. Тільки якщо Польща відведе свою руку допомоги від Угорщини через разючі розбіжності в політиці щодо Росії, тільки тоді справи Орбана можуть піти туго. Однак, якщо після виборів на наступному тижні в Італії до влади прийде праворадикальний уряд, в Орбана може скластися зовсім нове коло друзів у Єврораді.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

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