Сі Цзіньпін їде "сприяти миру" у Францію, Сербію та Угорщину

Це буде перший візит лідера Китаю в Європу за п'ять років.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін наступного тижня відправляється з першою за п'ять років (від початку пандемії коронавірусу) поїздкою до Європи. Він відвідає Францію, Сербію та Угорщину.

Як заявив речник міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь на брифінгу в понеділок, 29 квітня, цей візит "дасть новий імпульс мирному розвитку світу".

Сі та Макрон говоритимуть про війну Росії проти України

У Франції Сі буде 6-7 травня. Як розповіли в Єлисейському палаці, переговори стосуватимуться "насамперед війни в Україні та ситуації на Близькому Сході". В офіційному Пекіні запевнили, що готові "зробити новий внесок у світовий мир, стабільність, розвиток і прогрес".

Як нагадує французька агенція AFP, президент Франції Еммануель Макрон раніше казав, що проситиме Сі допомогти встановити перемир'я на час Олімпійських ігор у Парижі.

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Сі приїде в Сербію на 25-ту річницю нападу НАТО

У Сербію Сі приїде 7 травня - рівно через 25 років після бомбардування НАТО посольства Китаю в Белграді, яке забрало життя трьох китайських журналістів, і яке в Альянсі назвали нещасним випадком.

Сербія є членом китайської інфраструктурної ініціативи "Один пояс, один шлях", з якої отримує мільйонні інвестиції, а в 2022 році, як пише dpa, отримала з Китаю напівсекретну поставку зенітно-ракетної системи.

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Сі їде до Орбана на три дні

В Угорщині Сі пробуде 8-10 травня. Країна також є учасницею проєкту "Один пояс, один шлях", а в жовтні минулого року її прем'єр-міністр Віктор Орбан став єдиним лідером Європейського Союзу, який відвідав саміт цієї ініціативи.

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Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін планує відвідати Китай у травні.

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