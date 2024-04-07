Орбана потішило обрання проросійського президента Словаччини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав коаліційного партнера словацького прем'єра Роберта Фіцо - україноскептика Петера Пеллегріні - з обранням на посаду президента Словаччини.

"Велика перемога для народу Словаччини та велика перемога для прихильників миру скрізь у Європі! ", - прокоментував Орбан перемогу Пеллегріні в соціальній мережі Х у неділю, 7 квітня.

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Дуда теж привітав Пеллегріні з перемогою

Вітальне слово переможцеві виборів направив і президент сусідньої Польщі Анджей Дуда.

Він привітав Пеллегріні з "переможною кампанією та довірою, яку тому висловили співвітчизники". Дуда також висловив сподівання на "дуже добру, добросусідську співпрацю" з новообраним президентом.

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Пеллегріні закликав до "обережності" в питаннях зброї для ЗСУ

Пеллегріні переміг у другому турі президентських виборів. За нього проголосували понад 53 відсотки виборців. Натомість ліберального кандидата Івана Корчака підтримали 47 відостків.

Пеллегріні очолює партію "Голос - соціальна демократія", яку він заснував, вийшовши з партії Фіцо "Напрямок - соціальна демократія". При цьому партія Пеллегріні входить до нинішньої урядової коаліції Фіцо. У 2018-му Пеллегріні був прем'єр-міністром, коли у відставку був змушений піти Фіцо, уряд якого опинився під тиском через хвилю антиурядових протестів. Сам Пеллегріні заявляє, що виступає за подолання "глибокого внутрішньополітичного розколу" в Словаччині та закликає до "обережності" в питанні постачання зброї Україні.

Натомість Корчок серед усіх кандидатів у президенти Словаччини вирізнявся найвищим рівнем підтримки України у своїх висловлюваннях. Політик виступав за рішучу військову підтримку Збройних сил України (ЗСУ), що робило його прямим опонентом лівонаціоналістичному уряду Фіцо, який під час своєї кампанії та після обрання на посаду продемонстрував скептичну щодо України лінію, проросійську позицію та антиукраїнську риторику.

Хоча посада президента у Словаччині виконує переважно представницькі функції, вона наділяє повноваженнями ратифікувати міжнародні договори, призначати вищих суддів і бути головнокомандувачем збройних сил. Також президент може накласти вето на ухвалені парламентом закони, яке однак можна подолати простою більшістю голосів.

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