Проти України разом із Угорщиною? Що вибере Словаччина

Чехія намагається використати свої добрі стосунки зі Словаччиною, щоб Братислава залишилася у проукраїнському таборі. Але новий прем'єр Словаччини Роберт Фіцо шукає дружби із Віктором Орбаном. Чи так тільки здається?

Чехія та Словаччина до 1993 року понад сімдесят років були єдиною державою в центрі Європи - за винятком часу, коли точилася Друга світова війна. 1992 року Чехословаччина перестала існувати. Але після розпаду єдиної держави Чехословаччина обидві країни - Чехія та Словаччина - у 2000 році, за чотири роки до вступу до ЄС, підписали багато міждержавних угод. Вони стали основою двосторонніх відносин у мовній та соціальній сферах, які вийшли за межі спільного членства в ЄС: чеська та словацька в обох країнах визнані "загальнозрозумілими мовами", студенти можуть використовувати ці мови в обох країнах для навчання, громадяни - для комунікації з різними відомствами. Уряди Чехії та Словаччини зустрічаються на спільних засіданнях, а перші іноземні візити президенти, прем'єри та міністри цих країн завжди здійснюються спочатку до сусідів у Празі чи Братиславі.

На міжнародній арені обидві країни зазвичай йдуть у ногу одна з одною або дотримуються дуже близьких позицій - за винятком часу одразу після розпаду Чехословаччини, коли націоналістично-авторитарний режим тодішнього прем'єра Словаччини Владіміра Мечіара зробив країну "чорною діркою Європи", яку не включили до першої хвилі розширення НАТО та інтеграції до ЄС, тому що на той момент вона не відповідала демократичним критеріям.

Фіцо: "Більше жодної кулі для України"

Після приходу до влади у Словаччині нового уряду під керівництвом національно-консервативної партії "Курс - соціальна демократія" (SMER-SD) Роберта Фіцо, яка виграла наприкінці вересня цього року парламентські вибори, постало питання - чи не слід очікувати в чесько-словацьких відносинах повторення часів Мечіара? І чи вдасться, як висловився один празький дипломат, "Словаччині залишитися в чеській орбіті"? Чи авторитарному правителю Угорщини Віктору Орбану, який перед виборами надавав Фіцо всіляку підтримку, вдасться переманити новий уряд Словаччини на свій бік?

Роберт Фіцо (у центрі) святкує перемогу разом зі своїми прихильниками Фото: Radovan Stoklasa/REUTERS

Камінь спотикання, що виник нещодавно у відносинах Праги та Братислави, - допомога Україні у відбитті російської агресії. Чехія була і залишається однією з тих країн, які надають Україні найбільшу підтримку, як у питаннях постачання зброї, так і в питаннях гуманітарної та фінансової допомоги. Чеський прем'єр Петр Фіала належить до першої трійки європейських лідерів, які вже 15 березня 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, приїхали до Києва. Тим часом новий прем'єр Словаччини Фіцо хоче припинити допомогу Україні. Одне з передвиборчих гасел його партії: "Більше жодної кулі для України". Після виборів політик висловлювався схожим чином, а на початку жовтня взагалі заявив, що "коріння війни в Україні в 2014 році в тому, що українські фашисти вбивали мирних громадян, росіян за національністю".

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Прага судить за справами

Далі таких скандальних висловлювань діло поки що, однак, не пішло - не в останню чергу через дипломатичний тиск з боку Чехії. Свої перші закордонні візити новообрані словацькі політики, як завжди, здійснили до Праги. І вже під час цих поїздок стало зрозуміло, що заявлена відмова від допомоги Україні не така однозначна.

Уряд у Братиславі не розриватиме договори, які стосуються постачання зброї та боєприпасів, включаючи контракти державних збройових заводів. "Усе, що відбувається на комерційній основі, залишається незмінним і буде продовжено, - сказав новий міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар 6 листопада 2023 року в Празі після зустрічі зі своїм чеським колегою Яном Липавським. - Словаччина надала Україні велику гуманітарну допомогу, і ми хочемо продовжувати допомагати". Нова влада Словаччини також включає в цю допомогу розмінування, пропонуючи Києву допомогу словацьких спеціалістів.

Юрай Бланар (ліворуч) та Ян Липавський (праворуч) у Празі Фото: Luboš Palata/DW

На початку листопада новий уряд Словаччини демонстративно відмовився надавати Україні військову допомогу у вигляді боєприпасів на 40 мільйонів євро зі складів словацької армії, схвалених попереднім урядом. Однак на Прагу це не справило враження. "Я суджу не за словами, а за справами", - заявив DW міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський. Словацькі постачання боєприпасів на Україну продовжуються, зазначив він.

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Фіцо хоче відвідати Прагу

Чеський прем'єр-міністр Петр Фіала намагається зберегти близькі стосунки з новим урядом у Братиславі. На полях саміту ЄС у жовтні 2023 року він зустрівся зі своїм колегою Робертом Фіцо. "По цілій низці питань у нас різні погляди, це правда, - сказав він після зустрічі. - Але ми повинні порозумітися, це наш обов'язок, і саме так я до цього підходжу". Глави урядів домовилися про те, що незабаром Фіцо, за традицією, здійснить свій перший закордонний візит до Праги. Переговори двох прем'єрів призначено на 24 листопада.

Чеський прем'єр-міністр Петр Фіала Фото: Luboš Palata/DW

Відповідно до джерел у дипломатичних колах, найбільшою перешкодою для візиту є вимога Фіцо переговорів із чеським президентом Петром Павелом. Генерал Павел, голова Військового комітету НАТО до 2018 року, має чітку проукраїнську позицію. За даними дипломатичних кіл у Празі, наразі уряди обох країн ведуть переговори про публічну заяву Фіцо на підтримку Києва.

У інших сферах Прага також намагається дипломатично дистанціювати Словаччину від Орбана. Наприклад, уряд Чехії, яка нині головує у Вишеградській групі, відхилила прохання Фіцо про скликання саміту прем'єр-міністрів та міністрів закордонних справ країн "вишеградської четвірки". Фіцо хотів досягти того, щоб країни цієї четвірки - Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина - спільно відхилили міграційний пакт ЄС. І Угорщина, і уряд польської політсили ПіС виступають проти цієї угоди. Чехія ж, навпаки, підтримує його.

Прага відхилила прохання Словаччини і заявила, що чекатиме на рішення нового польського уряду під керівництвом проєвропейського лідера нинішньої польської опозиції Дональда Туска. "Ми хочемо зустрітися не просто заради зустрічі, а для того, щоб займатися реальною політикою у Центральній Європі", - сказав Липавський. Експерти припускають, що Польща під керівництвом Туска діятиме спільно з Чехією, щоб чинити тиск на Фіцо та ізолювати Орбана в рамках Вишеградської групи.

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В Угорщині це добре розуміють. Саме тому міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто поспішив до Братислави на зустріч зі своїм словацьким колегою 7 листопада 2023 року, одразу після візиту Бланара до Праги. "Ми не забуваємо про цінність добросусідських відносин з Угорщиною", - заявив Бланар після зустрічі. Однак на даний момент, після перших тижнів роботи уряду Фіцо, Словаччина насправді, схоже, як і раніше, віддає перевагу Чехії - а отже, і її проєвропейському та проукраїнському зовнішньополітичному курсу.