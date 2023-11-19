Словаччина проти санкцій ЄС на ядерне паливо з РФ

Словаччина виступає проти запровадження обмежень на постачання ядерного палива з Росії в рамках 12-го пакету санкцій Європейського Союзу, що готується у зв'язку з війною РФ проти України. Про це повідомив словацький міністр закордонних справ Юрай Бланар в ефірі телеканалу RTVS 18 листопада.

Росія є для Словаччини єдиним постачальником ядерного палива. За словами Бланара, країна підтримає 12-й пакет санкцій, якщо в ньому не буде обмежень щодо ядерного палива.

При цьому він висловив сумнів щодо ефективності санкцій загалом. "Росію не зупинили 11 пакетів санкцій, а економіка ЄС рухається у напрямку рецесії", - сказав він і додав, що в Словаччині внаслідок санкцій підвищилися ціни на продукти харчування та паливо.

Бланар також вкотре підтвердив, що нова словацька влада згорне військову допомогу Україні.

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Фінансову ж допомогу ЄС Україні на найближчі чотири роки в сумі 50 мільярдів євро Словаччина, за його словами, готова підтримати за певних умов.

"Ми готові до такої дискусії, але тільки так, щоб ці кошти пішли на певні цілі, а не зникли у корупційному просторі цієї країни", - заявив він.

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Однією з умов міністр назвав відсутність негативних наслідків для словацьких фермерів, які страждають від конкуренції їхніх товарів з сільськогосподарською продукцією з України.

При цьому Бланар зажадав, щоб словацькі компанії брали участь у повоєнному відновленні України.

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