Уряд Словаччини замість зброї допоможе Україні розмінуванням

Словацький уряд припинить військову допомогу ЗСУ, але не заважатиме приватним фірмам постачати зброю за діючими контрактами. Уряд профінансує для України 2 машини розмінування. Вони запрацюють на Херсонщині початку 2024.

Новий уряд Словаччини більше не надаватиме військову допомогу Україні на рівні держави, проте поважатиме контракти на постачання приватними словацькими фірмами озброєнь Збройним силам України (ЗСУ), заявив міністр закордонних справ Юрай Бланар після засідання Ради ЄС у Брюсселі.

"Я чітко визначив позицію, що Словацька Республіка більше не надаватиме військову допомогу на урядовому рівні. Проте всі комерційні питання, пов'язані з контрактами на постачання зброї, є справою окремих компаній, які ведуть бізнес або працюють у Словаччині, і уряд не створюватиме будь-яких перешкод”, - сказав він 13 листопада, цитує словацьке інформаційне агентство TASR.

Уряд Словаччини, за його словами, допомагатиме українцям гуманітарною допомогою та розмінуванням, зокрема й вже цієї зими. "Словацька Республіка продовжить фінансувати виробництво двох машин для розмінування Bozena IV, які на початку наступного року мають запрацювати в Херсонській області", - повідомив він.

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Бланар також повторив колегам з ЄС позицію нового уряду Словаччини: він бажає припинення вогню та сподівається побачити мирну Україну з недоторканою територіальною цілісністю.

"Перш за все ми хочемо, щоб ініціативи, спрямовані на пошук припинення вогню та мирного вирішення цього конфлікту, почалися негайно. На нинішньому етапі війна, здається, перетворилася на заморожений конфлікт і зайшла в глухий кут. Настав час, щоб з'явилися якісь подібні ініціативи, які Словаччина підтримає", - сказав він.

Прагнення України стати членом Європейського Союзу, за його словами, новий словацький уряд підтримує.

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