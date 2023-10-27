У Брюсселі чубляться з Орбаном і Фіцо щодо допомоги Україні

Лідери Угорщини та Словаччини виступають проти надання подальшої військової допомоги Україні, але, за словами їхніх колег, така позиція - не категорична, тож їх переконують на саміті ЄС у Брюсселі.

На саміті лідерів Європейського Союзу в Брюсселі прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти надання 50 мільярдів євро допомоги Україні, а новий прем'єр Словаччини Роберт Фіцо висловив застереження щодо збільшення допомоги Україні, пишуть у четвер, 26 жовтня, міжнародне агентство Reuters і видання Politico.

Перегляд бюджету ЄС на наступні чотири роки запланований у грудні цього року. Європейська Комісія запропонували виділити більше коштів, аби спрямувати Україні 50 мільярдів євро, а ще 15 мільярдів витратити на міграцію. Затвердження бюджетних рішень вимагає одностайності всіх 27 країн-членів.

Орбан чекає на "обґрунтовану позицію" щодо допомоги Україні

За словами Орбана, Угорщина не підтримає збільшення допомоги Україні, якщо не побачить "дуже обґрунтованої пропозиції". "Та, що зараз перед нами - не спрацює. Тому поки що ми відхилимо, а в грудні подивимося, до чого прийдемо", - заявив він.

Виступаючи в Брюсселі у кулуарах саміту ЄС, він зазначив, що відбувається "велика битва", особливо за підтримку України, та додав, що не бачить причин, чому Угорщина має спрямовувати гроші своїх платників податків на підтримку України.

На його думку, стратегія ЄС щодо війни Росії проти України "провалилася". Орбан заявив в ефірі угорського державного радіо 27 жовтня, що Україна не зможе здобути перемогу на фронті, тож ЄС повинен мати "план Б".

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Фіцо застеріг від військової допомоги Україні "через корупцію"

Фіцо у Брюсселі заявив, що Словаччина більше не підтримуватиме Україну у військовому плані, а надаватиме лише гуманітарну допомогу.

За словами двох дипломатів ЄС, які поінформували журналістів про переговори лідерів за зачиненими дверима, Фіцо обґрунтував свою позицію "корупцією в Україні" та застеріг ЄС від надання їй нових ресурсів.

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ЄС - у заручниках

На думку прем'єр-міністра Люксембургу Ксав'є Беттеля, Угорщина перешкоджає новій допомозі Україні, намагаючись розблокувати заморожені ЄС кошти для себе, які заблокували через занепокоєння щодо верховенства права в Угорщині. "Ми не повинні бути заручниками пана Орбана, і я переконаний, що ми знайдемо позитивне рішення", - сказав він журналістам.

При цьому, як пише "Європейська правда" (ЄП), Беттель жорстко розкритикував Орбана за зближення з президентом РФ Володимиром Путіним: "Те, що він зробив з Путіним - це середній палець для всіх солдатів, які щодня помирають в Україні та страждають від російського нападу".

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Не категорична позиція

Активно заперечували позиціям Орбана та Фіцо лідери держав Східної Європи. Президент Литви Гітанас Науседа переконував, що і запропонованих 50 мільярдів євро для України недостатньо.

Прем'єрка Естонії Кая Каллас розповіла журналістам, як Орбана та Фіцо закликали подумати про наслідки того, що вони пропонують. За її словами, на питання про альтернативу надання допомоги Україні та можливе майбутнє в разі перемоги Росії у війні, ні Орбан, ні Фіцо відповісти не змогли. "Чого вони вважають, що ми будемо у безпеці, якщо не підтримаємо Україну зараз? На це питання вони не відповіли. Тож, думаю, треба з ними говорити далі", - цитує її ЄП.

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков у другий день саміту зазначив, що лідери Угорщини та Словаччини не відкидають повністю можливості надання допомоги Україні: "Вони обоє не відмовлялись від можливості надання допомоги Україні навіть у довгостроковій перспективі. Питання у тому, які види допомоги, і як вони використовуються, як ЄС може бути певний у тому, що допомога використовується ефективно. Ось такою була дискусія".