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ПолітикаСловаччина

Проросійська партія перемогла на виборах у Словаччині

Жан Рофе | Євгенія Наконечна
1 жовтня 2023 р.

Партія проросійського експрем'єра Роберта Фіцо випереджає на парламентських виборах у Словаччині ліберальну проєвропейську партію.

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Роберт Фіцо (ліворуч) і Міхал Шімечка перед теледебатами, 26 вересня 2023 р.
Роберт Фіцо (ліворуч) і Міхал Шімечка перед теледебатами, 26 вересня 2023 р.Фото: Radovan Stoklasa/REUTERS

На позачергових парламентських виборах у Словаччині, що відбулися в суботу, 30 вересня, лідирує партія "Курс - соціальна демократія" (Smer-SD) експрем'єра-популіста Роберта Фіцо, відомого своїми проросійськими поглядами. Його партія випереджає своїх головних суперників: ліберальну проєвропейську партію "Прогресивна Словаччина" і лівоцентристську партію "Голос".

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Згідно з попередніми підсумками виборів, опублікованими державною виборчою комісією після підрахунку понад 99 відсотків бюлетенів, партію Smer-SD підтримали 23,3 відсотка виборців, тоді як "Прогресивна Словаччина", очолювана віце-головою Європарламенту Міхалом Шімечкою, набрала 17,03 відсотка голосів, а "Голос" колишнього прем'єр-міністра Словаччини Петера Пеллегріні - 14,96 відсотка.

П'ятивідсотковий бар'єр подолали ще чотири партії, які заручилися підтримкою від 5,7 до 9 відсотків виборців. Остаточні результати голосування мають бути оголошені пізніше в неділю, 1 жовтня.

Який вигляд може мати майбутня коаліція

Передвиборчі опитування громадської думки показували, що Smer-SD і "Прогресивна Словаччина" мають приблизно рівні шанси на перемогу на парламентських виборах - очікувалося, що вони отримають близько 20 відсотків голосів кожна, а тому не зможуть розраховувати на абсолютну більшість і будуть змушені шукати собі партнерів по коаліції.

Найбільші шанси стати таким партнером - у партії "Голос", що опинилася на третьому місці. Перед голосуванням Петер Пеллегріні не віддавав переваги жодній із двох політичних сил, що лідирують, хоча й зазначав, що його партія ближча до Smer-SD.

Фіцо, який у минулому двічі обіймав посаду прем'єр-міністра Словаччини, заявляв про намір припинити військову допомогу Україні. У зв'язку з його можливою перемогою зазначалося, що нинішні вибори можуть спричинити різку зміну політики Братислави та її ролі в ЄС.

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