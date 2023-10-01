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ПолітикаСловаччина

Фіцо: Словаччина має "більші проблеми", ніж допомога Україні

Олександр Куницький
1 жовтня 2023 р.

Словаки мають "більші проблеми", ніж допомога Україні, заявив лідер партії Smer-SD, яка перемогла на виборах, Роберт Фіцо. Він пообіцяв зробити все для початку мирних переговорів.

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Роберт Фіцо
Роберт Фіцо Фото: Radovan Stoklasa/REUTERS

Лідер проросійської партії "Курс - соціальна демократія" (Smer-SD), яка перемогла на позачергових парламентських виборах у Словаччині,  Роберт Фіцо заявив, що його країна має "більші проблеми", ніж допомога Україні. Про це він сказав у неділю, 1 жовтня, на пресконференції, пише агенція Reuters.

Фіцо, який під час перевиборної кампанії заявляв про намір припинити військову допомогу Україні, наголосив, що його позиція не змінилася. "Ми вважаємо, що Україна є величезною трагедією для всіх. Якщо партії Smer-SD буде доручено сформувати уряд (...), ми зробимо все можливе, щоб мирні переговори відбулися якнайшвидше", - цитує Фіца агенція AFP. Він спрогнозував, що коаліційні переговори можуть тривати щонайменше два тижні.

Майбутня коаліція в Словаччині під питанням

На позачергових парламентських виборах у Словаччині, що відбулися 30 вересня, партію Smer-SD підтримали 23,2 відсотка виборців. Ліберальна партія "Прогресивна Словаччина", очолювана віцеголовою Європарламенту Міхалом Шімечкою, набрала 17,07 відсотка голосів, а "Голос" колишнього прем'єр-міністра Словаччини Петера Пеллегріні - 14,95 відсотка. П'ятивідсотковий бар'єр подолали ще чотири партії, які заручилися підтримкою від 5,7 до 9 відсотків виборців.

Smer-SD і "Прогресивна Словаччина" не отримали абсолютну більшість, а тому будуть змушені шукати собі партнерів по коаліції. Лідер "Прогресивної Словаччини" та віцеголова Європарламенту Міхал Шімечка вже пообіцяв зробити все, щоб Фіцо не став прем'єром країни. Вирішальну роль може відігравати партія "Голос" колишнього прем'єр-міністра Словаччини Петера Пеллегріні, яка набрала 14,96 відсотка голосів. Перед голосуванням Пеллегріні не віддавав переваги жодній із двох політичних сил, що лідирують, хоча й зазначав, що його партія ближча до Smer-SD.

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Фіцо: Словаччина має "більші проблеми", ніж допомога Україні

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