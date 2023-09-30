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ПолітикаСловаччина

Вибори у Словаччині: підтримка України під питанням

Євгенія Наконечна
30 вересня 2023 р.

У Словаччині проходять дострокові вибори до парламенту. Партія Smer-SSD Роберта Фіцо у випадку перемоги обіцяє скасувати підтримку України.

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Словаччина обирає новий парламент
Словаччина обирає новий парламентФото: Valerio Rosati/Zoonar/picture alliance

У Словаччині в суботу, 30 вересня, відбуваються дострокові парламентські вибори. Виборчі дільниці розпочали свою роботу у 07:00 за Центрально-Європейським часом і закриються о 20:00. Невдовзі після цього очікуються результати екзит-полів, а остаточні результати будуть оголошені вранці в неділю, 1 жовтня, повідомляє Reuters. В агенції наголошують, що результати виборів є ключовими для визначення зовнішньополітичного курсу країни та підтримки України на найближчі роки.

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Дві партії отримали однаково високі результати в найсвіжіших опитуваннях громадської думки - соціал-демократична Smer-SSD колишнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо і соціал-ліберальна "Прогресивна Словаччина" (Progresivne Slovensko), яку очолює віцеспікер Європарламенту Міхал Шімечка. Згідно з опитуваннями, обидві партії можуть розраховувати на близько 20 відсотків голосів виборців, тож імовірний переможець виборів потребуватиме участі менших партій для формування коаліції більшості у 150-місному парламенті.

Помірковано ліва партія "Голос" Петера Пеллегріні, колишнього члена Smer-SSD і прем'єр-міністра у 2018-20 роках, має шанс зайняти третє місце у перегонах, свідчать соцопитування. Пеллегріні не визначився, кого зрештою може підтримати у формуванні коаліції, але цього тижня заявив, що його партія ближча до Фіцо. Новий уряд прийде на зміну хиткій правоцентристській коаліції, яка перебуває при владі з 2020 року і за цей час змінила три кабінети міністрів.

Під час запеклої передвиборчої кампанії Роберт Фіцо, відомий своїми проросійськими поглядами, гостро критикував ЄС і НАТО, а також ЛГБТК+. Він також пообіцяв припинити надання будь-якої подальшої військової допомоги Україні

Міхал Шімечка натомість обіцяв позбавити Словаччину від "минулого", маючи на увазі три терміни Фіцо на посаді прем'єр-міністра у 2006-2010 та 2012-2018 роках, і закликав словаків "обрати майбутнє".

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