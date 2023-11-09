Чи стане новий словацький прем'єр загрозою для ЄС і НАТО?

Повернення Роберта Фіцо на посаду прем'єр-міністра Словаччини стривожило експертів і політиків, які побоюються, що це може підірвати єдність ЄС і НАТО. DW - про те, наскільки такі побоювання обґрунтовані.

Після призначення на посаду прем'єр-міністра Словаччини Роберт Фіцо не став марнувати даремно час на повторення націоналістичного і популістського порядку денного, завдяки якому здобув перемогу на парламентських виборах, що відбулися 30 вересня. "Ви почуєте голос суверенної Словаччини зі словацьких міністерств і побачите суверенну словацьку зовнішню політику", - підкреслив прем'єр.

Чи виконає Фіцо свої передвиборчі обіцянки?

Ці запевнення відповідають його передвиборчим обіцянкам, які, за оцінкою спостерігачів, були сумішшю радикальних і проросійських наративів. У зв'язку з цим лунають побоювання, що повернення Фіцо до влади в Словаччині через п'ять років після відходу у відставку з посади глави уряду після вбивства журналіста Яна Куціака може підірвати єдність Європейського Союзу і НАТО.

Якщо виходити з його риторики, то Фіцо за допомогою нового міністра закордонних справ Юрая Бланара, який, зокрема, раніше стверджував, що українці несуть відповідальність за вторгнення радянських військ у Чехословаччину 1968 року, може спробувати зруйнувати підтримку України з боку Заходу або санкції ЄС проти Росії. Ще одне побоювання пов'язане з тим, що обрання Фіцо здатне дати новий імпульс діям прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який проводить власну політику щодо Росії, не озираючись на Брюссель.

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Прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан і Роберт Фіцо на саміті ЄС, 26 жовтня 2023 року Фото: Ludovic Marin/AFP/Getty Images

Однак є також і сумніви в тому, що Фіцо має достатньо ваги, щоб істотно вплинути на розвиток ситуації. Немає й упевненості, що словацький прем'єр справді виконає свої погрози, коли одного разу опиниться далеко від тієї частини свого електорату, з якою так загравав, щоб повернути собі крісло глави уряду.

Занепокоєння з приводу інтересів НАТО у сфері безпеки

Хоча Роберт Фіцо не ставить під сумнів членство Словаччини в ЄС або НАТО, лідер соціал-демократичної партії Smer поспішив підтвердити свої передвиборчі обіцянки на європейській арені. Наступного дня після призначення на посаду прем'єр-міністра він на саміті ЄС заявив голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн (Ursula Von der Leyen), що Словаччина не постачатиме зброю Україні і не підтримає нові санкції проти Росії, якщо вони зачеплять інтереси Братислави.

Саме такі висловлювання, зазначають аналітики, стали основою для вражаючого політичного відродження Фіцо. Вони відображають погляди значної частини населення Словаччини, яке традиційно більш прихильно - порівняно з жителями більшості сусідніх країн Центральної та Східної Європи - ставиться до Росії, констатує Андрюс Турса, експерт зі Східної Європи консалтингової компанії Teneo International. Тому не дивно, що виступи нового словацького лідера викликали тривогу в деяких колах, коли йшлося про інтереси безпеки НАТО.

"Оскільки словацькі солдати розміщені в Латвії (...), чи можемо ми бути впевнені, що їм буде наказано битися, якщо Латвія зазнає російського вторгнення? - запитує колишній міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс. - І чи може НАТО довіряти уряду Фіцо в тому, що стосується секретних розвідданих?".

Словаччина занадто мала, щоб підірвати єдність Заходу?

Інша частина аналітиків вказує на те, що Словаччина з її населенням лише 5,5 мільйона осіб, ВВП у 115 мільярдів євро та економікою, яка сильно залежить від партнерів по ЄС, просто занадто мала, щоб підірвати політику Заходу. Словаччина - настільки маленька країна, що зміни в її керівництві навряд чи щось змінять на європейському рівні, заявив, за даними видання Politico, один із представників ЄС. І уточнив: "У Словаччини майже немає будь-яких важелів впливу".

Навіть якщо не брати до уваги подібні анонімні запевнення, є підстави очікувати, що за зачиненими дверима на зустрічах у Брюсселі Роберт Фіцо дотримуватиметься поміркованішого курсу, як це було й під час його попередніх прем'єрств, стверджує Мілан Нік, фахівець зі Східної Європи та Росії в Німецькому товаристві зовнішньої політики (DGAP). На думку аналітиків, радикальна риторика Фіцо розрахована на словацьку аудиторію, а не на зарубіжних партнерів.

Насправді Фіцо має багато причин змінити тон щодо Брюсселя. Він знову став прем'єром, коли Словаччина перебуває у скрутному фінансовому становищі та гостро потребує коштів із фонду відновлення ЄС, щоб запропонувати виборцям обіцяні їм стабільність і процвітання. "Фіцо - прагматик. Він розуміє, що без коштів Євросоюзу Словаччина не буде стабільною", - вважає Григорій Месежніков зі Словацького інституту суспільних проблем.

Політичне балансування Роберта Фіцо

Тому, додає Нік, прем'єр хоче уникнути привернення уваги до своїх витівок на внутрішньому політичному фронті, де він справді становить суттєву небезпеку для верховенства права. У випадку Польщі та Угорщини, нагадав Нік, через подібні дії їхніх лідерів Брюссель заморозив кошти на мільярди євро, що призначалися цим країнам.

Прикладом такого балансування Фіцо є те, що він не підтримав Орбана, який виступив проти запропонованого ЄС пакета допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро. Словацький лідер лише заявив, що фінансова допомога Києву залежить від гарантій того, що європейські гроші не будуть розкрадені і що компанії зі Словаччини візьмуть участь у повоєнному відновленні України.

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Погрози словацького прем'єра

На обіцянку Фіцо, що Словаччина не надішле "більше жодної кулі" Україні, оглядачі спершу казали, що країна і так уже відправила Києву практично все озброєння, яке могла надати. Навіть Росія визнала, що позиція Братислави мало що змінить. "Словаччина не мала такої великої частки в постачанні зброї, тому навряд чи це вплине на весь процес", - повідомив представник Кремля після заяви Фіцо на саміті ЄС.

Але до припинення надання військової допомоги на державному рівні словацький уряд вже приступив. Так, першим практичним кроком у цьому напрямку стало рішення кабінету Фіцо від 8 листопада, яким він відхилив розроблений попереднім словацьким урядом план надання Україні ракет і боєприпасів. До цього пакета військової допомоги мали увійти 140 ракет системи ППО "Куб", понад п'ять тисяч одиниць 125-міліметрових гарматних боєприпасів і чотири мільйони набоїв для стрілецької зброї.

Фіцо - без тролінгу в дусі Орбана

Примітно, що Фіцо не підтримав Угорщину, коли та виступила на саміті ЄС проти нового пакета допомоги Україні - це була спроба Будапешта домогтися в такий спосіб розморожування частини коштів, виділення яких Євросоюз призупинив через порушення угорською владою принципу верховенства права. Ще одним негативним сигналом для прем'єра Угорщини стало те, що Фіцо запевнив усіх у Брюсселі, що не буде копіювати "тролінг" щодо західних партнерів у дусі Орбана, зустрічаючись із президентом Росії Володимиром Путіним.

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У будь-якому разі, що стосується Віктора Орбана, який уже давно намагається створити всередині Євросоюзу альтернативний політичний блок, то навіть імовірна підтримка з боку Фіцо не зможе компенсувати угорському політику втрату Польщі. Протягом останніх восьми років Варшава під керівництвом Ярослава Качинського, лідера національно-консервативної партії "Право і справедливість", об'єднавшись з Орбаном, протистояла Брюсселю з цілої низки питань. Але з урахуванням того, що після виборів до польського Сейму, що відбулися минулого місяця, новий уряд, найімовірніше, сформують ліберальні та проєвропейські партії, угорський прем'єр-міністр із його євроскептичним курсом виглядає дедалі ізольованішим.

Григорій Месежніков Фото: Privat

"На відміну від Орбана і Качинського, у Фіцо немає бачення політики як сили, яка сприяє змінам, - вважає Григорій Месежніков. - Він прагне влади заради неї самої. Він співпрацюватиме з Орбаном, намагаючись підтримати його з деяких питань, але не буде активно працювати над створенням якогось антиліберального блоку (всередині ЄС. - Ред.)".

Виразний сигнал із Брюсселя на адресу Фіцо

За всього сказаного перемога Роберта Фіцо на парламентських виборах у Словаччині - це, безумовно, поразка для ЄС і НАТО, переконані багато експертів. Вона має символічну цінність для Путіна, який насолоджуватиметься, вказуючи на подальші розбіжності в ЄС і НАТО, але також потенційно може "ускладнити ухвалення рішень на рівні Євросоюзу з питань, які потребують консенсусу", попереджає експерт Андрюс Турса.

Григорій Месежніков зі Словацького інституту суспільних проблем наполягає на тому, що західні партнери Словаччини повинні проявити твердість, щоб вплинути на Фіцо . "Я не думаю, що Фіцо істотно пом'якшить свої позиції. Він бачить частковий успіх Орбана, який кинув виклик Заходу, і можливо думає, що зможе повторити цей трюк, - розмірковує аналітик. - Але якщо Брюссель і Берлін швидко дадуть прем'єру зрозуміти, що не терпітимуть його витівки, то його ексцеси можуть бути обмежені".