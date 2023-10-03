Словаччина: чого очікувати від повернення популіста Фіцо

На виборах у Словаччині перемогла партія експрем'єра Роберта Фіцо. Його прихід до влади може означати відмову Братислави від військової підтримки України. Яких ще змін у політичному курсі країни варто очікувати?

Перемігши на парламентських виборах у Словаччині, до влади може повернутися колишній прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо. Його партія "Курс - соціал-демократія" (Smer-SD) набрала 23 відсотки голосів, випередивши ліберальну партію "Прогресивна Словаччина", за яку проголосували 17 відсотків виборців.

Перемога Фіцо не лише означає суттєві наслідки для політичного курсу Словаччини, а й, ймовірно, послабить західну підтримку України у війні з Росією. Ще під час передвиборчої кампанії Роберт Фіцо обіцяв, що у разі перемоги не надішле Києву "жодного патрона", і виступав проти вступу України до НАТО. Він також натякав, що може спробувати запобігти подальшим санкціям ЄС проти Росії.

Оглядачі припускають, що Словаччину тепер очікує поворот у зовнішній політиці та зближення з Угорщиною, прем'єр-міністр якої Віктор Орбан займає прокремлівську позицію.

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Для словацьких лібералів перспектива повернення Фіцо до влади стало розчаруванням. "Після дванадцяти років злочинного правління та майже 200 підозрюваних у корупції з оточення Фіцо йому все ж таки вдалося переконати більшість виборців у тому, що його бачення Словаччини краще, ніж чиєсь інше", - написав головний редактор ліберальної газети Dennik N Матус Костолни.

Відставка після загибелі журналіста

На чолі партії Smer-SD, яка номінально належить до лівого табору, Фіцо керував Словаччиною протягом більшої частини останнього десятиліття - попри регулярні звинувачення в тому, що він перетворив країну на "мафіозну державу".

21 лютого 2018 року в Словаччині було вбито журналіста-розслідувача Яна Куціяка та його подругу Мартіну Кушнірову. Вбивство молодої пари приголомшило всю країну. Із вимогами про відставку уряду на вулиці вийшли сотні тисяч людей. Роберту Фіцо довелося піти. Замість нього уряд очолив його соратник по Smer Петер Пеллегріні. Партія протрималася при владі ще два роки, програла наступні вибори, Пеллегріні посварився зі своїми однопартійцями та заснував власну партію "Голос", а Фіцо став депутатом парламенту нового скликання.

На коаліційний уряд нового прем'єр-міністра Ігоря Матовича, сформований навесні 2020 року із п'яти правоцентристських партій, покладалися великі надії. Але пандемія коронавірусу, ковідні обмеження і непослідовні дії кабінету міністрів призвели до урядової кризи, на тлі якої почала зростати популярність Роберта Фіцо, який виступив з низкою популістських заяв. Вотум недовіри, винесений у грудні 2022 року, остаточно розвалив коаліційний уряд і наступного року спричинив дострокові вибори.

Роберт Фіцо може бути задоволеним результатом його партії на виборах Фото: Radovan Stoklasa/REUTERS

Чи зможе Фіцо сформувати коаліцію?

Президентка країни Зузана Чапутова, засновниця партії "Прогресивна Словаччина", ще до виборів заявила, що доручить переможцю сформувати новий уряд - за умови, що він зможе зібрати більшість у парламенті на 150 місць.

Наскільки легко переможцю виборів вдасться сформувати коаліцію, наразі незрозуміло, але варіантів у нього не так багато. Одним із його політичних партнерів готова стати праворадикальна "Словацька національна партія" (СНС), якій вдалося подолати п'ятивідсотковий бар'єр. Другим партнером могла б стати партія "Голос" колишнього прем'єр-міністра Словаччини Петера Пеллегріні, яка посіла третє місце на виборах із 14,7 відсотка голосів і отримає 27 місць у парламенті нового скликання.

Від Петера Пеллегріні тепер значною мірою залежить, чи сформує Фіцо коаліцію Фото: Vladimir Simicek/AFP/Getty Images

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Для Smer-SD, яка може розраховувати на 42 місця, згода Пеллегріні на коаліцію відіграватиме вирішальну роль, але Пеллегріні поки не висловив готовності підтримати свого колишнього однопартійця та наставника. Він лише заявив, що шанс на стабільну коаліцію та пріоритети на порядку денному буде визначено під час переговорів, які можуть тривати тижнями.

"Smer-SD домінуватиме"

"Переговори ще не почалися, але ймовірність формування коаліції Smer - "Голос" - СНС дуже висока", - вважає Григорій Месезников, керівник Інституту громадських досліджень у столиці країни Братиславі.

Залишається надія, що проєвропейськи налаштований Пеллегріні зможе сприяти здійсненню помірної політики у наступному уряді. "Він знає, що для Словаччини важливо мати доступ до фондів ЄС, і не хоче стати об'єктом критики", - каже у коментарі DW Мілан Нік, старший науковий співробітник Німецької ради з міжнародних відносин.

Григорій Месезников налаштований менш оптимістично. "Пеллегріні може спробувати схилити потенційних партнерів по коаліції до більш помірної позиції, - вважає політолог, - але це не змінить того факту, що домінуватимуть Smer-SD і СНС".

Чи піде Словаччина шляхом Угорщини?

Обіцянка Фіцо припинити підтримку України стривожила деяких західних партнерів. Віцеголова Європарламенту та лідер партії "Прогресивна Словаччина" Міхал Шімечка побоюється, що політика Роберта Фіцо може призвести до того, що Словаччина, за зразком сусідньої Угорщини, перетвориться на ще одного вигнанця в Євросоюзі.

Шімечка, чия партія посіла друге місце, наголосив, що перемога Smer-SD є "поганою новиною для Словаччини", а якщо Фіцо вдасться створити коаліцію, все стане "ще гіршим".

За його словами, якщо Фіцо не зможе сформувати уряд, він сам спробує це зробити. "Ми зробимо все, щоб Роберт Фіцо не правив Словаччиною", - заявив Шімечка.