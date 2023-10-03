Словаччина звинуватила РФ у втручанні в парламентські вибори

Міністерство закордонних справ Словаччини заявило в понеділок, 2 жовтня, про виклик посла РФ у Братиславі на знак протесту проти "неприпустимого втручання" Москви в парламентські вибори в Словаччині, які відбулися 30 вересня. Це рішення словацького відомства було викликано заявою голови служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна, опублікованою напередодні дня голосування. За версією російської сторони, США посилили втручання у внутрішньополітичну ситуацію в Словаччині.

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У міністерстві висловили протест у зв'язку з "неправдивою заявою російської розвідки", яка, за словами дипломатів, "ставить під сумнів чесність вільних і демократичних виборів" у країні. "Вважаємо цю навмисне поширювану дезінформацію неприпустимим втручанням РФ у процес виборів у Словаччині", - додали в Братиславі.

МЗС Словацької Республіки закликало Росію припинити "дезінформаційну діяльність проти Словаччини". Такі дії "підривають взаєморозуміння і суперечать принципам міжнародних відносин", підкреслили в міністерстві.

У посольстві Росії звинувачень не приймають

Посольство РФ у Словаччині відкинуло заяви Братислави. "Рішуче відкидаємо надумані звинувачення на адресу Росії про втручання в словацький електоральний процес", - зазначено в заяві на сторінці посольства в соцмережах.

На минулих виборах у Словаччині перемогу здобула партія "Курс - соціальна демократія", яку очолює колишній прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо, якого вважають проросійським політиком і який пообіцяв припинити військову допомогу Україні. Ця політична сила отримала 22,94 відсотка від загальної кількості голосів. До участі у виборах було допущено 25 політичних об'єднань.

На думку аналітиків, уряд Фіцо скоріше буде зосереджений на питаннях енергетики та внутрішньої політики, ніж на зовнішньополітичних справах, однак його прихід до влади може мати негативні наслідки для України.