Сергій Наришкін - російський державний діяч, директор Служби зовнішньої розвідки. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Наришкін".

Починаючи від 2016 року, Сергій Наришкін обіймає посаду голови російської Служби зовнішньої розвідки. З 2008 до 2011 року Сергій Наришкін був керівником адміністрації президента Російської Федерації. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.