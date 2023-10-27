Фіцо висунув умови щодо виділення 50 мільярдів євро Києву

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо вимагає, щоб Єврокомісія не скорочувала фонд згуртованості та підтримку фермерів. Також він зажадав гарантій того, що в Україні кошти "не будуть привласнені".

Новий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про готовність підтримати створення Євросоюзом Фонду допомоги Україні обсягом 50 мільярдів євро, але натомість поставив низку умов для цього.

Як йдеться у заяві Фіцо, поширеній канцелярією уряду в Братиславі у п'ятницю, 27 жовтня, він висловив готовність підтримати збільшення виплат Словаччини до спільного бюджету ЄС на наступні чотири роки, "попри те, що державні фінанси Словаччини перебувають у руїнах". Натомість, однак, словацький прем'єр наполягає, щоб з боку Брюсселя не було жодних скорочень фінансової підтримки фермерів і так званого фонду згуртованості, покликаного зменшити різницю в рівні життя між біднішими і багатшими країнами ЄС, повідомляє dpa. Словаччина є однією з найбідніших країн ЄС і тому отримує підтримку з фонду згуртованості, зазначає агенція.

Ще однією умовою Фіцо зажадав гарантій того, що виплати ЄС Україні "не будуть привласнені", оскільки Україна є "однією з найбільш корумпованих країн у світі". Крім того, згідно з його позицією, частина додаткових грошей ЄС повинна також піти словацьким компаніям, які беруть участь у відновленні України.

Фонд допомоги Україні на 50 мільярдів євро

20 червня Єврокомісія ініціювала створення спеціального Фонду допомоги Україні на суму до 50 мільярдів євро. За задумом ЄК, він має забезпечити стабільну і передбачувану фінансову підтримку країни в період з 2024 по 2027 рік. Пропонується, що до нього входитиме пряма підтримка у вигляді грантів і кредитів, мобілізація приватних інвестицій в Україну шляхом надання гарантій і змішаного фінансування, а також фінансування програми розвитку центральних, регіональних і муніципальних органів влади та громадянського суспільства України для приведення у відповідність до норм ЄС. Орієнтовна частка позик становитиме дві третини (33 мільярди євро), а грантів - одну третину (17 мільярдів євро).

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17 жовтня створення фонду схвалив з низкою застережень Європейський парламент. Фонд має бути повністю схвалений до кінця року, щоб забезпечити безперервну підтримку України з січня 2024 року.

Під час саміту ЄС 27 жовтня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не підтримає в нинішньому вигляді запропонований перегляд бюджету ЄС, який передбачає виділення Києву 50 мільярдів євро допомоги.