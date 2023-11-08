Уряд Словаччини відхилив пакет військової допомоги Україні

Новостворений уряд україноскептика Роберта Фіцо відхилив пакет військової допомоги Україні від попередників, до якого входили ракети та боєприпаси.

Новий уряд Словаччини відхилив у середу, 8 листопада, розроблений раніше план надання Україні ракет і боєприпасів, виконавши обіцянку нового прем'єр-міністра Роберта Фіцо припинити військову допомогу Києву, повідомляє Reuters.

В пакет військової допомоги входили 140 ракет системи ППО "Куб", понад п'ять тисяч одиниць 125-міліметрових гарматних боєприпасів і чотири мільйони набоїв для стрілецької зброї, згідно з угодою, яку запропонував тимчасовий уряд країни перед тим, як передати владу минулого місяця.

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Словацький уряд україноскептиків

Партія Фіцо "Напрямок - соціальна демократія" (Smer-SSD) перемогла на виборах 30 вересня і сформувала правлячу коаліцію з лівоцентристською партією "Голос" і та проросійською "Словацькою національною партією".

Фіцо проводив передвиборчу кампанію, критикуючи західну військову підтримку України та санкції щодо Росії, він також виступає за мирні переговори, що схоже на позицію угорського лідера Віктора Орбана. Словацький політик також неодноразово заявляв, що країна припинить поставки з військових складів в Україну, але нещодавно чітко дав зрозуміти, що це не торкнеться приватних бізнес-угод.

Словаччина була рішучим прихильником України, а попередній правоцентристський уряд постачав Україні військову техніку, зокрема бойові машини, а також систему протиповітряної оборони С-300 і літаки МіГ-29. З 2022 року і до вступу Фіцо на посаду Словаччина передала Києву військову допомогу 13 пакетами на загальну суму 671 мільйон євро.

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