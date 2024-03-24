Вибори президента Словаччини: відбудеться другий тур

Іван Корчок і Пітер Пеллегріні виходять у другий тур виборів президента Словаччини. Перший - рішучий прихильник України, другий - багаторічний політичний партнер Роберта Фіцо.

Жоден з кандидатів у президенти Словаччини не набрав у першому турі понад 50 відсотків голосів виборців, свідчать результати підрахунку по всіх виборчих округах, які оприлюднив у неділю, 24 березня, Статистичний офіс Словаччини. Таким чином у країні відбудеться другий тур виборів, який запланований на 6 квітня, пише dpa.

У другий тур виходять колишній міністр закордонних справ Іван Корчок, який набрав 42,51 відсотка голосів, і спікер парламенту та колишній прем'єр Пітер Пеллегріні, якого підтримали 37,02 відсотка виборців.

За попередніми даними, явка виборців склала близько 51 відсотка. Очікується, що офіційні результати першого туру виборів будуть оголошені до обіду неділі.

Проукраїнський кандидат і партнер Фіцо

Іван Корчок має підтримку парламентської опозиції у Словаччині, і так само, як чинна президентка Зузана Чапутова, вважається рішучим прихильником України. Він обіцяє стати противагою лівому націоналістичному уряду прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

Натомість Пітер Пеллегріні є лідером лівої партії "Голос", яка входить до коаліції із партією "Курс - соціальна демократія" Роберта Фіцо та довгий час співпрацював із ним, зокрема, був віцепрем'єром у його уряді в 2016-2018 роках, а до 2020 року - входив до партії "Курс".

Фіцо, відомий своєю україноскептичною позицією, підтримує кандидатуру Пеллегріні на виборах. При цьому спікер декларує, що хоче підтримувати добрі стосунки як з владою, так і з опозицією, та закликає словаків до подолання політичного розколу в країні.

Хоча посада президента у Словаччині переважно церемоніальна, він ратифікує міжнародні договори, призначає вищих суддів і є головнокомандувачем збройних сил. Також президент може накласти вето на ухвалені парламентом закони.

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