Чи стала Словаччина на бік Угорщини? - І так, і ні

Новий прем'єр Словаччини Фіцо проводить внутрішню політику, схожу на курс угорського Орбана, як-от в обмеженні боротьби з корупцією. Однак у питаннях зовнішньої політики, зокрема України, він поки не став на бік Орбана.

Якщо прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сподівався на підтримку з боку нещодавно обраного словацького колеги Роберта Фіцо курсу спротиву Будапешту на саміті ЄС, то на нього чекало розчарування. Виявилося, що новий прем'єр-міністр Словаччини приєднався до переважної більшості країн ЄС у Брюсселі й підтримав початок переговорів про вступ з Україною, хоча й із застереженнями. "Ми не будемо стояти на шляху рішення Європейського Союзу розпочати переговори з Україною", - заявив Фіцо журналістам після прибуття до Брюсселю.

Раніше оглядачі побоювалися, що словацький прем'єр може піти шляхом свого угорського колеги - почасти через жорстку антиукраїнську позицію Фіцо під час передвиборчої кампанії. Таким чином, Орбан залишився єдиним з глав держав та урядів ЄС, який не захотів дати згоду на початок переговорів про вступ України та Республіки Молдова до ЄС. Він залишив залу перед вирішальним голосуванням, щоб усі інші глави держав та урядів могли одностайно дати старт початку перемовин про вступ України до спільноти.

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Віктор Орбан опинився в ЄС сам на сам зі своїм антиукраїнським курсом Фото: Omar Havana/AP/picture alliance

Зближення Словаччини з Україною

Орбан, однак, наполягав на тому, щоб накласти вето на 50 мільярдів євро допомоги для України. Але і в цьому питанні він не зміг перетягти Фіцо на свій бік. "Я радий, що 26 держав змогли домовитися про цю компромісну пропозицію. Це хороший компроміс", - заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала після саміту 15 грудня. Завдяки традиційно тісним чесько-словацьким відносинам Фіала підтримує дуже тісний контакт з Фіцо.

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Нині від гучних антиукраїнських гасел словацького прем'єра, котрими він щедро сипав перед виборами, практично нічого не залишилося. Натомість Фіцо продемонстрував своє прагнення до добрих відносин з сусідньою Україною. Зокрема, його уряд дозволив продовження комерційної постачі зброї зі Словаччини в Україну і запропонував Києву допомогу в розмінуванні. На саміті в Брюсселі Фіцо також оголосив намір провести переговори з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем щодо спільного кордону в січні.

Фіцо веде кампанію проти антикорупційних органів

Хоча Фіцо, всупереч своїй передвиборчій риториці, не йде на конфронтацію з Києвом, він проводить жорстку чистку в правоохоронних органах у себе в Словаччині. Приміром, уряд Фіцо прагне ліквідувати найпотужніші інструменти верховенства права - Спеціальну прокуратуру та Спеціальний кримінальний суд - шляхом блискавичної зміни законодавства. Ці органи були створені у 2005 році для переслідування, зокрема, за особливо тяжкі злочини або корупцію.

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Впродовж останніх трьох років Спеціальна прокуратура висунула звинувачення, а в деяких випадках навіть засудила суддів, прокурорів, поліціянтів і низку високопоставлених політиків, пов'язаних з партією Фіцо "Курс - соціал-демократія" (Smer-SD). Приміром, був узятий під варту колишній міністр внутрішніх справ і нинішній міністр оборони Роберт Калінак. Десятки інших осіб, включно з колишнім спеціальним прокурором Душаном Ковачиком, були засуджені. Фіцо також було пред'явлено звинувачення, і тільки його депутатська недоторканність і рішення парламенту не передавати його в руки правосуддя захистили тоді від досудового ув'язнення.

Нинішній міністр оборони Роберт Калінак теж опинявся в полі зору спецпрокурорів Фото: picture alliance/dpa/CTK

"Спеціальна прокуратура - це осередок порушень прав людини", - обурювався Фіцо. Вона була створена разом зі спеціальним судом і поліцією для того, щоб вести політичну боротьбу проти його партії й проти нього особисто, переконаний нинішній очільник словацького уряду.

Подвійне вбивство Яна Куціяка та Мартіни Кушнірової

Фіцо подав у відставку з посади голови уряду у 2018 році після того, як сталося вбивство журналіста-розслідувача Яна Куціяка та його нареченої Мартіни Кушнірової. У той час Словаччиною з її п'ятимільйонним населенням прокотилася хвиля масових демонстрацій. Замовник вбивства досі не сидить за ґратами, а судовий процес ще триває. Однак прямого зв'язку з Фіцо та його урядом довести не вдалося.

Утім, розпочате у зв'язку з вбивством розслідування виявило розгалужену корупційну мережу серед суддів, прокурорів, поліціянтів, бізнесменів і політиків, у тому числі з партії Фіцо. Попри це, політсила Фіцо перемогла під час дострокових виборів наприкінці вересня під його керівництвом і зуміла сформувати уряд.

На фото вбиті журналіст Ян Куціяк і його наречена Мартіна Кушнірова на одному з поминальних заходів Фото: Svancara Petr/CTK/dpa/picture alliance

Одразу після приходу до влади Фіцо зробив перші кроки для негайної ліквідації Спеціальної прокуратури та Спеціального суду. Процедуру мали поспіхом провести через парламент до кінця року. Утім, такі наміри уряду знову вивели останніми днями словаків на вулиці. "Він хотів нас обдурити", - заявив Міхал Шимечка, лідер найсильнішої опозиційної партії "Прогресивна Словаччина", перед тисячами демонстрантів у Братиславі 12 грудня 2023 року. "Він хотів зробити це швидко, він хотів вкрасти верховенство права до Різдва, ліквідувати Спеціальну прокуратуру і пом'якшити покарання за корупцію", - додав опозиціонер.

Брюссель готовий втрутитися

Минулого тижня боротьба за верховенство права в Словаччині докотилася аж до Європарламенту. Зокрема 13 грудня представники Європейської Комісії та депутати Європарламенту провели дебати на цю тему в Страсбурзі. "Комісія без вагань вживатиме всіх необхідних заходів для забезпечення поваги до права ЄС", - запевнив євродепутатів єврокомісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс, водночас пригрозивши обмежити фінансування Словаччини з боку ЄС.

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Тож уряд Фіцо хоче запобігти цьому, заздалегідь координуючи свої кроки з Єврокомісією. "Ми не вдаємося до політики, коли підходять і грюкають по столу", - пояснив позицію Братислави міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар в інтерв'ю DW. "Ми хочемо спілкуватися, ми не хочемо нічого робити таємно, тому що прагнемо добрих відносин", - запевнив він.

Роберт Фіцо не хоче конфронтації з Єврокомісією Фото: Omar Havana/AP Photo/picture alliance

Європейська Комісія привітала це і закликала Словаччину не вживати поспішних заходів проти Спеціальної прокуратури та інших інституцій. "Єврокомісія повинна дочекатися ухвалення відповідних законів у Словаччині, перш ніж робити якісь дії", - пояснила в інтерв'ю DW віцеголова Єврокомісії Віра Юрова.

Утім, дебати в Європарламенті та застереження Єврокомісії розлютили Фіцо. Він звинуватив словацьку опозицію в спробах налаштувати єврофункціонерів у Брюсселі проти уряду в Братиславі. "Навіть щури так не роблять", - дорікнув він опозиціонерам у коментарі словацьким ЗМІ. Натомість опозиційні депутати відкинули ці звинувачення Фіцо.