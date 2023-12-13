Фіцо: Україна не готова, але нехай говорить з ЄС про вступ

Україна "абсолютно не готова" до початку офіційних переговорів про вступ до ЄС, але Словаччина не блокуватиме їх, пообіцяв словацький прем'єр Роберт Фіцо.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пообіцяв, що його країна не блокуватиме початок офіційних переговорів з Україною про вступ до Європейського Союзу. Про це він сказав членам єврокомітету, повідомляють в середу, 13 грудня, словацькі видання Dennik N. і Pravda.

"Ми не будемо перешкоджати рішенню Євросоюзу розпочати переговори з Україною", - запевнив Фіцо.

Водночас він заявив, що це "політичне рішення, яке не має нічого спільного з реальністю". "Україна абсолютно не готова до початку переговорів", - вважає Фіцо.

Саміт ЄС і позиція Угорщини

Питання про початок переговорів з Україною щодо вступу до Євросоюзу планується розглянути на саміті ЄС, який відбудеться у Брюсселі 14-15 грудня.

Нині публічно проти початку переговорів виступила Угорщина. Прем'єр-міністр країни Віктор Орбан аргументував таку позицію по-різному.

Так, він закинув Європейській Комісії, що її висновки щодо прогресу українських реформ, на підставах яких була ухвалена рекомендація про відкриття переговорів про вступ, - "погано підготовлені".

Також, на думку Орбана, Україна є однією з найкорумпованіших країн світу, а її членство в блоці нібито матиме негативний економічний ефект для всього ЄС. "Україна - велика країна зі значним сільськогосподарським сектором, якщо дозволити цьому сільськогосподарському сектору увійти в систему Європи, він зруйнує її", - заявляв угорський прем'єр.

Рішення про початок перемовин мають ухвалити одноголосно глави держав і урядів усіх 27 країн ЄС.

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