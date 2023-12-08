Орбан: Угорщина виступає проти вступу України до ЄС

Україна є однією з найкорумпованіших країн світу, тож її прийом до ЄС наразі неможливий, переконаний Віктор Орбан. Він також застерігає від загроз для ЄС, які, на його думку, надходять від українського агросектора.

Будапешт виступатиме проти вступу України до Європейського Союзу. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю французькому журналу Le Point, опублікованому в п'ятницю, 8 грудня.

"Україна є однією з найкорумпованіших країн світу", - наголосив він, зазначивши, що це лише один аспект, у зв'язку з яким прийняття країни до Євросоюзу наразі не є можливим.

Орбан вбачає для ЄС загрози від українського агросектора

Крім того, вважає Орбан, у питанні членства Києва в блоці потрібно враховувати економічний аспект. "Україна - велика країна зі значним сільськогосподарським сектором. Якщо дозволити цьому сільськогосподарському сектору увійти в систему Європи, він зруйнує її", - впевнений керівник угорського уряду.

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Прем'єр-міністр Угорщини наголосив також, що три чверті населення його країни виступають проти початку переговорів про вступ України до ЄС.

Будапешт вкотре пропонує натомість політику "стратегічного партнерства"

Замість цих переговорів Орбан повторив свою ідею щодо проведення політики "стратегічного партнерства" між ЄС та Україною. "Якщо ми доб'ємося того, що Україна зблизиться з ЄС, тоді через кілька років ми повернемося до цього питання", - заявив глава угорського уряду.

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Раніше Орбан заявив, що грудневий саміт Євросоюзу може закінчитися провалом, якщо глава Євроради Шарль Мішель не зніме з порядку денного питання про початок переговорів щодо вступу України до ЄС. Рішення про перемовини мають ухвалити одноголосно глави держав і урядів усіх 27 країн Євросоюзу.

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На думку європейських дипломатів, жорстка позиція Орбана щодо України пояснюється його бажанням посилити тиск на ЄС, щоб домогтися виплати Угорщині багатомільярдних субсидій, заблокованих Єврокомісією через проблеми, пов'язані як з верховенством права, так і з корупцією в країні.

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Тим часом у п'ятницю стало відомо, що міністри фінансів країн ЄС у цей день схвалили виділення Угорщині 920 мільйонів євро авансом з фонду відновлення після пандемії коронавірусу.

Минулого місяця Єврокомісія схвалила план Угорщини витратити 10,4 мільярда євро, виділених їй з фонду відновлення після пандемії, але виплату більшої частини цих коштів було призупинено доти, доки Будапешт не виконає умови щодо припинення порушення принципу верховенства права. Однак, як заявила 23 листопада речниця ЄК, аванс у розмірі майже мільярда євро не підпадає під ці умови.