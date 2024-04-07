Президентом Словаччини обрали україноскептика Пеллегріні

Петер Пеллегріні, який виступає проти поставок зброї Україні, переміг свого прозахідного опонента з відривом у шість відсотків голосів.

Спікер парламенту Словаччини і голова партії "Голос - соціальна демократія", що входить до правлячої коаліції, Петер Пеллегріні виграв у другому турі президентських виборів у свого опонента - члена ліберальної партії "Свобода і солідарність" Івана Корчока. Про це в ніч проти неділі, 7 квітня, після підрахунку 100 відсотків голосів повідомила Центральна виборча комісія. За її даними, Пеллегріні набрав 53,12 відсотка голосів, тоді як Корчок - 46,87 відсотка. Іван Корчок визнав поразку і привітав переможця.

Під час першого туру президентських виборів, що відбулися 23 березня, жоден із кандидатів не зміг подолати поріг у 50 відсотків голосів, але Корчак тоді обігнав на п'ять відсотків Пеллегріні з результатом 42,51 відсотка. Явка виборців у другому турі значно збільшилася порівняно з першим, досягнувши 61 відсотка.

Пеллегріні закликає до "обережності" у питаннях зброї Україні

Петер Пеллегріні очолює партію "Голос - соціальна демократія", яку він заснував, у минулому вийшовши з партії Роберта Фіцо "Напрямок - соціальна демократія". При цьому партія Пеллегріні входить до нинішньої урядової коаліції Фіцо. Сам Пеллегріні заявляє, що виступає за подолання "глибокого внутрішньополітичного розколу" у Словаччині та закликає до "обережності" в питанні постачання зброї Києву.

Натомість Корчок серед усіх кандидатів у президенти Словаччини Корчок вирізнявся найвищим рівнем підтримки України у своїх висловлюваннях. Політик виступав за рішучу військову підтримку Києва, що робило його прямим опонентом лівонаціоналістичному уряду прем'єр-міністра Роберта Фіцо, який під час своєї кампанії та після обрання на посаду відзначився проросійською позицією та антиукраїнськими заявами.

Хоча посада президента у Словаччині переважно церемоніальна, він ратифікує міжнародні договори, призначає вищих суддів і є головнокомандувачем збройних сил. Також президент може накласти вето на ухвалені парламентом закони.

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