У Словаччині проходить другий тур президентських виборів

Наступним президентом Словаччини може стати прихильний до України ексглава МЗС Іван Корчок або ж спікер парламенту Пітер Пеллегріні, якого підтримує прем'єр Роберт Фіцо, відомий своєю україноскептичною позицією.

Близько 4,4 мільйона виборців у Словаччині обиратимуть нового президента у другому турі виборів у суботу, 6 квітня. За посаду борються колишній міністр закордонних справ Іван Корчок, який набрав 42,51 відсотка голосів в першому турі, та спікер парламенту й експрем'єр Пітер Пеллегріні, якого підтримали 37,02 відсотка виборців.

Чинна президентка Зузана Чапутова на другий термін не балотувалася.

Проукраїнський кандидат і партнер Фіцо

Іван Корчок має підтримку парламентської опозиції у Словаччині, і так само, як Чапутова, вважається рішучим прихильником України. Він обіцяє стати противагою лівому націоналістичному уряду прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

Натомість Пітер Пеллегріні є лідером лівої партії "Голос", яка входить до коаліції із партією "Курс - соціальна демократія" Роберта Фіцо та довгий час співпрацював із ним, зокрема, був віцепрем'єром у його уряді в 2016-2018 роках, а до 2020 року - входив до партії "Курс".

Фіцо, відомий своєю україноскептичною позицією, підтримує кандидатуру Пеллегріні на виборах. Водночас спікер декларує, що хоче підтримувати добрі стосунки як з владою, так і з опозицією, та закликає словаків до подолання політичного розколу в країні.

Хоча посада президента у Словаччині переважно церемоніальна, він ратифікує міжнародні договори, призначає вищих суддів і є головнокомандувачем збройних сил. Також президент може ветувати ухвалені парламентом закони.

Результати голосування будуть відомі зранку 7 квітня.

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