У Словаччині обирають нового президента

Очікується, що основна боротьба на виборах президента Словаччини розгорнеться між Іваном Корчоком і Пітером Пеллегріні. Перший - рішучий прихильник України, другий - багаторічний політичний партнер Роберта Фіцо.

У суботу, 23 березня, у Словаччині проходить перший тур виборів президента. Попри свою незмінну популярність, чинна президентка країни Зузана Чапутова вирішила не балотуватися на другий п'ятирічний термін, тому в країні буде обраний новий президент.

Як очікується, основна боротьба розгорнеться між двома кандидатами: ліберальним колишнім міністром закордонних справ Іваном Корчоком і колишнім прем'єр-міністром, а нині - спікером парламенту Пітером Пеллегріні.

За даними опитування агенції Ipsos, Пеллегріні готові підтримати 37 відсотків виборців, а Корчока - 36 відсотків. Зважаючи на те, що для перемоги кандидат має набрати більше 50 відсотків голосів, очікується, що у країні у квітні відбудеться другий тур виборів.

Проукраїнський кандидат і партнер Фіцо

Іван Корчок має підтримку парламентської опозиції у Словаччині, і так само, як і Зузана Чапутова, вважається рішучим прихильником України. Він обіцяє стати противагою лівому націоналістичному уряду прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

Натомість Пітер Пеллегріні є лідером лівої партії "Голос", яка входить до коаліції із партією "Курс - соціальна демократія" Роберта Фіцо та довгий час співпрацював із ним, зокрема, був віцепрем'єром у його уряді в 2016-2018 роках, а до 2020 року - входив до партії "Курс".

Фіцо, відомий своєю україноскептичною позицією, підтримує кандидатуру Пеллегріні на виборах. При цьому спікер декларує, що хоче підтримувати добрі стосунки як з владою, так і з опозицією, та закликає словаків до подолання політичного розколу в країні.

Хоча посада президента у Словаччині переважно церемоніальна, він ратифікує міжнародні договори, призначає вищих суддів і є головнокомандувачем збройних сил. Також президент може накласти вето на ухвалені парламентом закони.

Читайте також: Вибори президента в Словаччині - чи загрожує країні "орбанізація"?