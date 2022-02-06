Глави МЗС Австрії, Словаччини та Чехії приїдуть до України

7-8 лютого міністри закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, Австрії Александр Шалленберґ (Alexander Schallenberg) та Словаччини Іван Корчок разом приїдуть до України. Про це повідомив сайт українського МЗС у суботу, 5 лютого.

Згідно анонсу, основною метою візиту є демонстрація солідарності з Україною на тлі на агресивних дій Російської Федерації. Темою переговорів із головою МЗС України Дмитром Кулебою стане підтримка України та взаємодія в безпековій сфері. Міністри також відвідують зону проведення Операції об'єднаних сил.

Майбутня зустріч стане першим візитом керівників МЗС до України у Славковському форматі. Він заснований прем'єр-міністрами Чехії та Словаччини і канцлером Австрії у чеському місті Славков 29 січня 2015 року. У рамках цього об'єднання Чехія, Австрія та Словаччина зміцнюють взаємодію в політичній, економічній, культурній та гуманітарній сферах.

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Візити західних політиків до України

На тлі пересування російських військ біля українського кордону збільшилась кількість візитів західних політиків до Києва. 1 лютого Україну відвідав Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. 8 лютого до Києва приїде Президент Франції Еммануель Макрон. 14 лютого Україну відвідає канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Неспокій на кордоні

Напруженість у відносинах Заходу та Росії останніми місяцями помітно посилилася. Москва перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною понад 100 тисяч військовослужбовців, обґрунтувавши цей крок "військовими навчаннями". Лідери західних країн побоюються, що Москва готується розпочати війну проти України. Кремль заперечує плани такої операції та звинувачує Захід у озброєнні Києва та проведенні маневрів біля російських кордонів. Січнева серія переговорів Росії зі США, НАТО та Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) не принесла бажаних результатів. Захід закликає Москву відвести війська від українських кордонів.