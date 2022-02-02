 Зброя, гроші та візит Джонсона: чому Лондон так опікується Україною (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 03.02.2022

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Політика й суспільство

Зброя, гроші та візит Джонсона: чому Лондон так опікується Україною (відео)

Візит Бориса Джонсона до Києва - не лише вагомий знак підтримки України на фоні загрози вторгнення РФ. Це також і відведення уваги від коронавірусного скандалу із самим Джонсоном, вважають деякі оглядачі.

Британський прем'єр Борис Джонсон прилетів 1 лютого у Київ підтримати Україну

Британський прем'єр Борис Джонсон прилетів 1 лютого у Київ підтримати Україну

Британські прем'єри - нещедрі на увагу до України. Офіційний візит за 30 років був лише один - у 1996 році. І от нині другий - на тлі загрози російського вторгнення прем'єр-міністр Борис Джонсон відвідав Київ. 

Заяви про підтримку України відбуваються на фоні внутрішнього британського скандалу, головним героєм якого став саме Джонсон. У Великобританії його звинувачують в організації та відвідуванні 16 вечірок у той самий час, коли інші британці мали сидіти вдома через коронавірусні обмеження. Тепер Скотланд-Ярд розслідує інциденти з вечірками, а Борис Джонсон стрімко втрачає прихильність як серед звичайних британців, так і серед однопартійців. 
Британські медіа вважають, що спонтанний візит Джонсона до Києва просто відволікає увагу від внутрішнього скандалу в Сполученому Королівстві. 

Втім деякі опитані DW експерти ввважають: некоректно стверджувати, що скандал з вечірками - це основна причина, чому уряд Британії зараз активно підтримує Україну. А навпаки, це може свідчити, що попри внутрішні проблеми Сполучене Королівство чітко визначило свої міжнародні пріоритети.  Більше дивіться тут:

 

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