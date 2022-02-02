Зброя, гроші та візит Джонсона: чому Лондон так опікується Україною (відео)

Британські прем'єри - нещедрі на увагу до України. Офіційний візит за 30 років був лише один - у 1996 році. І от нині другий - на тлі загрози російського вторгнення прем'єр-міністр Борис Джонсон відвідав Київ.

Заяви про підтримку України відбуваються на фоні внутрішнього британського скандалу, головним героєм якого став саме Джонсон. У Великобританії його звинувачують в організації та відвідуванні 16 вечірок у той самий час, коли інші британці мали сидіти вдома через коронавірусні обмеження. Тепер Скотланд-Ярд розслідує інциденти з вечірками, а Борис Джонсон стрімко втрачає прихильність як серед звичайних британців, так і серед однопартійців.

Британські медіа вважають, що спонтанний візит Джонсона до Києва просто відволікає увагу від внутрішнього скандалу в Сполученому Королівстві.

Втім деякі опитані DW експерти ввважають: некоректно стверджувати, що скандал з вечірками - це основна причина, чому уряд Британії зараз активно підтримує Україну. А навпаки, це може свідчити, що попри внутрішні проблеми Сполучене Королівство чітко визначило свої міжнародні пріоритети. Більше дивіться тут: