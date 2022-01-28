Українські "кіборги" про можливе вторгнення Росії (відео)

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У січні 2015 року українські військові залишили Донецький аеропорт після 242 днів оборони. У розмові з DW "кіборги" згадують пережите, розповідають, чому пішли на фронт і чи готові знову взятися за зброю.
"Так, російська армія це велика армія, в них багато танків, але не така вона страшна, як її малюють - це по-перше. А по друге, війна з Росією в нас уже йде, і ми вже в 14-ому воювали, і зараз воюємо з російськими регулярними військами. Та і армія у нас вже не така, як в 2014-ому. Тому якщо буде якесь вторгнення, я далекий від тої думки, про яку говорять панікери, що за два дні російські танки будуть в Києві. Не будуть вони в Києві", - вважає доброволець Геннадій Дубров, який воював у Донецькому аеропорту.
Посольства деяких країн Заходу евакуюють співробітників та їхні родини з України на тлі загрози з РФ. DW запитала кількох експатів зі США, Німеччини, Данії та Австралії, як вони оцінюють ситуацію та чи спакували валізи.
Мер Києва вважає, що Україні необхідне озброєння на тлі загострення ситуації на українсько-російському кордоні. Кличка розчаровує позиція німецького уряду щодо блокування постачання озброєнь для України.
Ентоні Блінкен, Анналена Бербок, Мелані Жолі... Марафон переговорів з Росією та візитів високопосадовців з Німеччини, США та країн НАТО в Україну триває. Чи вдасться уникнути ескалації на українських кордонах?