Українські "кіборги" про можливе вторгнення Росії (відео)

"Так, російська армія це велика армія, в них багато танків, але не така вона страшна, як її малюють - це по-перше. А по друге, війна з Росією в нас уже йде, і ми вже в 14-ому воювали, і зараз воюємо з російськими регулярними військами. Та і армія у нас вже не така, як в 2014-ому. Тому якщо буде якесь вторгнення, я далекий від тої думки, про яку говорять панікери, що за два дні російські танки будуть в Києві. Не будуть вони в Києві", - вважає доброволець Геннадій Дубров, який воював у Донецькому аеропорту.

