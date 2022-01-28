 Українські ″кіборги″ про можливе вторгнення Росії (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 31.01.2022

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Політика й суспільство

Українські "кіборги" про можливе вторгнення Росії (відео)

У січні 2015 року українські військові залишили Донецький аеропорт після 242 днів оборони. У розмові з DW "кіборги" згадують пережите, розповідають, чому пішли на фронт і чи готові знову взятися за зброю.

Українські кіборги, які захищали Донецький аеропорт, готові знову воювати

Українські "кіборги", які захищали Донецький аеропорт, готові знову воювати

"Так, російська армія це велика армія, в них багато танків, але не така вона страшна, як її малюють - це по-перше. А по друге, війна з Росією в нас уже йде, і ми вже в 14-ому воювали, і зараз воюємо з російськими регулярними військами. Та і армія у нас вже не така, як в 2014-ому. Тому якщо буде якесь вторгнення, я далекий від тої думки, про яку говорять панікери, що за два дні російські танки будуть в Києві. Не будуть вони в Києві", - вважає доброволець Геннадій Дубров, який воював у Донецькому аеропорту.  

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У розмові з DW кіборги згадують пережите, розповідають, чому пішли на фронт і чи готові знову взятися за зброю.

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