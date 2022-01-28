Віталій Кличко: "Я розчарований позицією німецького уряду" (відео)

Київський міський голова Віталій Кличко розчарований позицією уряду Німеччини щодо постачанні Україні озброєння. Про це він розповів у інтерв'ю DW, що оприлюднене в п'ятницю, 28 січня. Мер Києва вважає, що Україні потрібна допомога.

"Я розчарований позицією німецького уряду, який декларує підтримку України, але щойно ми говоримо про захисне озброєння, Німеччина блокує поставки захисного озброєння іншими країнами", - сказав Кличко.

Мер Києва наголосив, що озброєння Україні потрібні для захисту, а не нападу. "Ми не можемо вимагати, але ми просимо не блокувати постачання озброєнь. І я хочу ще раз наголосити - озброєнь для захисту. Ми ні на кого не нападаємо. Нікому не погрожуємо. Ми мусимо захищати себе, захищати нашу землю", - сказав він.

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Кличко назвав Німеччину однією з найважливіших країн Європи та наголосив, що німецька підтримка потрібна Україні у багатьох галузях.

ФРН поки що не готова надавати Києву озброєння, про що Україна наполегливо просить. На думку німецьких урядовців, надання зброї Україні може лише посилити напруження та зробити переговори з Москвою ще важчими, ніж вони вже є нині. Позиція непостачання зброї до кризових регіонів також закріплена у коаліційній угоді чинного уряду. Утім, останнім часом у політичних колах ФРН лунає дедалі більше закликів її переглянути та зробити виняток для України.

Між тим США, Великобританія, Естонія, Латвія, Литва, Польща і Чехія надали Україні додаткову оборонну підтримку через загрозу з боку Росії.

