 Віталій Кличко: ″Я розчарований позицією німецького уряду″ (відео) | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.01.2022

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Новини

Віталій Кличко: "Я розчарований позицією німецького уряду" (відео)

Мер Києва вважає, що Україні необхідне озброєння на тлі загострення ситуації на українсько-російському кордоні. Кличка розчаровує позиція німецького уряду щодо блокування постачання озброєнь для України.

Мер Києва Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко

Київський міський голова Віталій Кличко розчарований позицією уряду Німеччини щодо постачанні Україні озброєння. Про це він розповів у інтерв'ю DW, що оприлюднене в п'ятницю, 28 січня. Мер Києва вважає, що Україні потрібна допомога.

"Я розчарований позицією німецького уряду, який декларує підтримку України, але щойно ми говоримо про захисне озброєння, Німеччина блокує поставки захисного озброєння іншими країнами", - сказав Кличко.

Мер Києва наголосив, що озброєння Україні потрібні для захисту, а не нападу. "Ми не можемо вимагати, але ми просимо не блокувати постачання озброєнь. І я хочу ще раз наголосити - озброєнь для захисту. Ми ні на кого не нападаємо. Нікому не погрожуємо. Ми мусимо захищати себе, захищати нашу землю", - сказав він.

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Кличко назвав Німеччину однією з найважливіших країн Європи та наголосив, що німецька підтримка потрібна Україні у багатьох галузях. 

ФРН поки що не готова надавати Києву озброєння, про що Україна наполегливо просить. На думку німецьких урядовців, надання зброї Україні може лише посилити напруження та зробити переговори з Москвою ще важчими, ніж вони вже є нині. Позиція непостачання зброї до кризових регіонів також закріплена у коаліційній угоді чинного уряду. Утім, останнім часом у політичних колах ФРН лунає дедалі більше закликів її переглянути та зробити виняток для України.

Між тим США, Великобританія, Естонія, Латвія, Литва, Польща і Чехія надали Україні додаткову оборонну підтримку через загрозу з боку Росії.

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