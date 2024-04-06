Зеленський каже, що не може публічно підтримати ідею Макрона

Раніше президент Франції запропонував надсилати в Україну західних військових. Володимир Зеленський каже, що не може публічно закликати армії світу стати на захист України, але не проти прибуття добровольців.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував у суботу, 6 квітня, озвучену раніше президентом Франції Еммануелем Макроном ініціативу щодо відрядження західних військ в Україну.

"Там кілька пропозицій в Еммануеля. Кілька пропозицій я підтримав публічно, і в розмові з ним: це, щоб тренувати наших хлопців у нас. Щоб ця місія могла приїхати з тієї чи іншої держави. Я вважаю, що це набагато швидше, ніж відправляти наших хлопців (для вишколу на території західних держав. - Ред.)", - сказав Зеленський в інтерв'ю національному телемарафону "Єдині новини".

Президент продовжив: "Друге - побудувати ремонтні хаби, щоб ремонтувати всю західну техніку в Україні, в окремих регіонах під землею тощо. Це працює, і навіть деякі речі ми вже робимо й бачимо, наскільки це швидше, ніж ми відправляємо танк або броньовану техніку". Він додав, що інколи доводиться чекати три місяці на повернення техніки з ремонту з західних країн.

Крім того, Зеленський зазначив, що не бачить підстав відмовитися від запропонованої Макроном прикордонної місії. "Як ми можемо відмовлятитсь? Якщо вони таке пропонують і будуть приїжджати, ми тільки будемо підтримувати", - наголосив він.

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Публічно закликати воювати в Україні Зеленський не може

Щодо надсилання західних військ в Україну Зеленський зазначив, що "деталей цього обговорення між Макроном і партнерами не чув", але додав, що "дуже хотів би почути від Еммануеля".

Водночас він наголосив: "Я не можу сьогодні публічно сказати: так, давайте, армії світу, приїжджайте в Україну і воюйте. Тому що Росія підніме хайп у світі, почне піднімати суспільства інших держав, що не можна відправляти своїх дітей на війну, що це не їхня війна, почне розколювати єдність між країнами Європи і країнами НАТО".

Президент пояснив: "Для нас це ризиковано, тому що якщо я виступлю з такою ініціативою, то я вам скажу, що Росія зробить усе, щоб зупинити нам військову допомогу інших держав. Суспільства будуть розділені, вони будуть тиснути на лідерів своїх держав і вони будуть гальмувати нам поставки - ті чи інші".

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Україна не проти участі іноземців у добровольчих формуваннях

Водночас президент додав: "Якщо є ініціативи інших держав, то давайте будемо відвертими (…) Україна ніколи не буде проти, якщо хтось хоче допомогти".

На тлі цього він нагадав, що "у нас є деякі добровольчі формування, коли люди з іншим громадянством приїжджають і воюють за Україну".

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