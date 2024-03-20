Кулеба: Під розміщенням військ Макрон мав на увазі навчання

Еммануель Макрон мав на увазі, що є можливість навчання українських військових безпосередньо в Україні, а не за її межами, як це відбувається зараз, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Президент Франції Еммануель Макрон, говорячи про відправлення західних військ в Україну, мав на увазі направлення інструкторів для підготовки українських солдатів, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в розмові з іноземними журналістами.

"Коли Макрон заговорив про відправлення військ в Україну, європейські лідери запанікували. Макрон лише мав на увазі, що є можливість навчання українських солдатів безпосередньо в Україні, а не за її межами, як це відбувається зараз", - наводить слова Кулеби в середу, 20 березня, італійське видання La Stampa .

Міністр наголосив, що Київ ніколи не просив у партнерів направити в Україну військових, бо пишається власними.

Водночас, за його словами, українській армії потрібні засоби ППО, боєприпаси, безпілотники і далекобійні ракети, щоб "знищити російську логістику і командування на окупованих територіях", а також завдавати ударів по території РФ. "Ніхто не хоче миру так сильно, як ми, але ми ні на кого не нападали, і в нас немає іншого вибору, окрім як захищатися", - наголосив Кулеба.

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Франція спростовує заяви РФ щодо 2 тис. військових для України

Напередодні міністерство збройних сил Франції спростувало заяву директора Служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна про нібито підготовку близько двох тисяч військових для відправки в Україну.

Той пригрозив, що французький контингент стане "пріоритетною легітимною мішенню для атак" російської армії. Париж назвав його слова "ще одним прикладом систематичного використання Росією масової дезінформації".

Макрон не виключив розгортання західних сухопутних військ в Україні наприкінці лютого після саміту в Парижі лідерів 25 країн для обговорення допомоги Україні. Водночас він уточнив, що з цього питання "немає консенсусу".

Тим не менше його заява викликала широку дискусію в світовому політикумі. Більшість європейських лідерів одразу ж заявили, що не відправлятимуть свої війська до України, тим часом представники балтійських країн не виключили такої можливості.

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