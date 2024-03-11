Зеленський: Французькі солдати не гинутимуть в Україні

Французькі військові не будуть гинути в Україні у війні проти Росії, заявив президент Зеленський, коментуючи заяву президента Франції Макрона щодо потенційної можливості відправлення союзницьких військ в Україну.

Французькі військові не гинутимуть в Україні у війні проти Росії, а доки тримається Україна, їм навряд чи доведеться відбивати російські атаки в якійсь із країн НАТО. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі французського телеканалу BFMTV, коментуючи заяву президента Франції Еммануеля Макрона щодо потенційної можливості відправлення союзницьких військ в Україну.

"Доки стоїть Україна, армія Франції буде на території Франції. Але якщо Путін піде війною на ту чи іншу країну НАТО, тоді країни НАТО будуть вирішувати, як і в якій кількості відправляти або не відправляти своїх воїнів, свої армії, свої бойові бригади і батальйони на територію тієї чи іншої країни НАТО", - заявив Зеленський, цитує "Європейська правда".

"Ваші діти помирати в Україні не будуть"

Також президент заспокоїв французів, які побоюються втягнення своєї країни у війну проти Росії і турбуються, "щоб їхні діти не помирали в Україні". "Ваші діти помирати в Україні не будуть. Якщо Росія вторгнеться у країни НАТО, тоді ваші діти можуть бути відправлені на якусь з територій країн НАТО. І тоді це вже інше питання. І це буде рішення союзницьке - в рамках НАТО", - заявив Зеленський.

За словами українського президента, Києву не потрібні іноземні війська на своїй території, але "чому б не подумати про технічний персонал, який приїде в Україну", зазначив він, маючи на увазі танки "Леопард" чи гармати "Цезар", які "відправляють назад до Європи на ремонт".

На запитання щодо жорстких заяв Макрона стосовно Володимира Путіна Зеленський відповів: "Я думаю, він зрозумів, що Володимир Путін його обдурив, я думаю, що він йому більше не довіряє".

Резонансна заява Макрона

26 лютого після саміту лідерів 25 країн Європи, США та Канади, скликаного в найкоротші терміни у Парижі для обговорення допомоги Україні, Макрон заявив: "Ми робитимемо все можливе і доти, допоки це буде потрібно".

Журналісти запитали у Макрона, що означають його слова про те, що партнери готові робити задля підтримки Києва "все можливе". На це французький президент відповів, що нічого не виключено, навіть розгортання наземних військ, зокрема французьких солдатів. Однак Макрон одразу ж уточнив, що це все ще теоретична дискусія. За його словами, серед лідерів держав, які зібралися в Парижі, серед яких також були лідери Німеччини, Польщі, Великобританії та країн Балтії, "немає консенсусу" з цього питання.

І хоча більшість європейських лідерів одразу ж заявили про те, що не відправлятимуть свої війська до України, представники балтійських країн загалом не виключили таку можливість.

Водночас президент Росії Путін, вочевидь відповідаючи Макрону, у зверненні до нації заявив, "що у нас також є зброя, яка може вражати цілі на їхній території".

За його словами, заяви західних країн створюють реальну загрозу "конфлікту з використанням ядерної зброї" та "знищення цивілізації". Таку заяву він зробив попри те, що більшість західних країн недвозначно виключили можливість відрядження своїх військ в Україну.

Після цього Макрон заявив, що всі його попередні коментарі щодо війни, розв'язаної Росією проти України, були ретельно продуманими. "Це доволі серйозні питання, кожне слово, яке я говорю щодо цього, зважене, продумане та вивірене", - сказав він, але від подальших коментарів відмовився.