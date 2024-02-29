Макрон: Коментарі щодо війни в Україні зважені і продумані

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що всі його попередні коментарі щодо війни Росії проти України, які викликали широкий резонанс у світовому політикумі, були ретельно продуманими.

Президент Франції Еммануель Макрон у четвер, 29 лютого, заявив, що всі його попередні коментарі щодо війни, розв'язаної Росією проти України, були ретельно продуманими.

"Це доволі серйозні питання, кожне слово, яке я говорю щодо цього, зважене, продумане та вивірене", - передає агенція AFP заяву Макрона журналістам. Від подальших коментарів президент Франції відмовився.

Резонансна заява Макрона

Пізно ввечері 26 лютого після саміту лідерів 25 країн Європи, США та Канади, скликаного в найкоротші терміни у Парижі для обговорення допомоги Україні, Макрон заявив: "Ми робитимемо все можливе і доти, допоки це буде потрібно".

Журналісти запитали у Макрона, що означають його слова про те, що партнери готові робити задля підтримки Києва "все можливе". На це французький президент відповів, що нічого не виключено, навіть розгортання наземних військ, зокрема французьких солдатів. Однак Макрон одразу ж уточнив, що це все ще теоретична дискусія. За його словами, серед лідерів держав, які зібралися в Парижі, серед яких також були лідери Німеччини, Польщі, Великобританії та країн Балтії, "немає консенсусу" з цього питання.

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І хоча більшість європейських лідерів одразу ж заявили про те, що не відправлятимуть свої війська до України, представники балтійських країн загалом не виключили таку можливість.

Водночас президент Росії Володимир Путін, вочевидь відповідаючи Макрону, у зверненні до нації заявив, "що у нас також є зброя, яка може вражати цілі на їхній території".

За його словами, заяви західних країн створюють реальну загрозу "конфлікту з використанням ядерної зброї" та "знищення цивілізації". Таку заяву він зробив попри те, що більшість західних країн недвозначно виключили можливість відрядження своїх військ в Україну.