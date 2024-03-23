Сальвіні назвав Макрона "розпалювачем війни"

Віцепрем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні звинуватив президента Франції Еммануеля Макрона в тому, що він ставить під загрозу Європу своїми заявами щодо можливості відправки військ західних держав до України. Як передає агенція AFP, про це він заявив у суботу, 23 березня, під час зустрічі в Римі лідерів європейських країніх правих політичних партій.

"Пропозиція Макрона минулого місяця про те, що західні сухопутні війська можуть бути направлені в Україну, була надзвичайно небезпечною, надмірною та незбалансованою", - заявив Сальвіні.

Він вважає, що Макрон своїми словами "представляє небезпеку для нашої країни і нашого континенту". Італійський урядовець назвав французького президента "розпалювачем війни", який "говорить про війну так, ніби проблеми зараз немає". "Я не хочу залишити нашим дітям континент, готовий вступити в Третю світову війну", - наголосив Сальвіні.

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Резонансна заява Макрона

Нагадаємо, 26 лютого після саміту лідерів 25 країн Європи, США та Канади, скликаного у Парижі для обговорення допомоги Україні, Макрон заявив: "Ми робитимемо все можливе і доти, допоки це буде потрібно".

Журналісти запитали у Макрона, що означають його слова про те, що партнери готові робити задля підтримки Києва "все можливе". На це французький президент відповів, що нічого не виключено, навіть розгортання наземних військ, зокрема французьких солдатів. Однак Макрон одразу ж уточнив, що це все ще теоретична дискусія.

І хоча більшість європейських лідерів одразу ж заявили про те, що не відправлятимуть свої війська до України, представники балтійських країн загалом не виключили таку можливість.

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Водночас президент Росії Володимир Путін, вочевидь відповідаючи Макрону, у зверненні до нації від 29 лютого заявив, "що у нас також є зброя, яка може вражати цілі на їхній території".

За його словами, заяви західних країн створюють реальну загрозу "конфлікту з використанням ядерної зброї" та "знищення цивілізації". Таку заяву він зробив попри те, що більшість західних країн недвозначно виключили можливість відрядження своїх військ в Україну.

Одразу ж після слів Путіна Макрон заявив, що всі його попередні коментарі щодо війни, розв'язаної Росією проти України, були ретельно продуманими. "Це доволі серйозні питання, кожне слово, яке я говорю щодо цього, зважене, продумане та вивірене", - сказав він, але від подальших коментарів відмовився.

В інтерв'ю газеті Le Parisien, опублікованому 16 березня, Макрон знов повторив свою заяву щодо можливого розгортання західних сухопутних військ в Україні. За його словами, "операції на землі" можуть знадобитися у якийсь момент "для протидії російським силам". Однак, за словами Макрона, він не хоче цього і не проявлятиме ініціативу.