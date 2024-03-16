Міністр оборони Італії: Італійських військ не буде в Україні

Італія не надсилатиме своїх військових до України для участі у війні проти Росії, заявив міністр оборони Гвідо Крозетто. За його словами, Заходу "варто уникати гучних заяв, як-от щодо відправки сил НАТО в Україну".

Італія не надсилатиме своїх військових до України для участі у війні проти Росії. Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто в інтерв'ю газеті La Repubblica , опублікованому у суботу, 16 березня.

"У будь-якому разі можу вас запевнити, що італійські війська ніколи не підуть в Україну", - зазначив він. Також Крозетто зазначив, що Заходу "варто уникати гучних заяв, як-от щодо відправки сил НАТО в Україну, щоб просто спробувати показати себе з кращого боку".

Щодо побоювання ескалації конфлікту в Україні він зазначив, що "ми всі стурбовані і також дуже налякані, саме тому в наших інтересах відновити світовий порядок, у якому поважається міжнародне право, і ніхто не боїться бути жорстоко атакованим".

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Критика саміту "Веймарського трикутника"

Очільник міноборони Італії також піддав критиці саміт так званого Веймарського трикутника, який відбувся у п'ятницю за участю канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz), президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. За словами Крозетто, "у Європейському Союзі ми повинні уникати поділу, коли зустрічі проводять дві-три країни, оскільки нас 27".

На запитання римської газети про те, чи вважає він саміт "Веймарського трикутника" політичною помилкою, Крозетто відповів: "Продовжувати розділяти коаліцію, яка допомагала Україні, на шматки в такий важкий момент мені видається недоцільним. Ідеться про те, щоб усі разом робили правильні речі. У нас щомісяця так багато зустрічей на рівні ЄС і НАТО, що я справді не розумію цих забігань вперед".

Нагадаємо, у січні під час виступу у парламенті Крозетто висловив переконання, що шлях до миру між Росією та Україною пролягає через дипломатію.