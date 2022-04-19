Веймарський трикутник - консультативний форум між Німеччиною, Францією та Польщею. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Веймарський трикутник".

Веймарський трикутник є неформальним зовнішньополітичним форумом між Німеччиною, Францією та Польщею. Ідея такого діалогу полягає в узгодженні політики трьох країн та посилення європейської інтеграції. Веймарський трикутник було засновано в серпні 1991 року у Веймарі під час зустрічі міністрів закордонних справ Німеччини, Франції та Польщі - Ганса-Дітріха Ґеншера, Ролана Дюма та Кшиштофа Скубішевського. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.