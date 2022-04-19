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Веймарський трикутник

Веймарський трикутник - консультативний форум між Німеччиною, Францією та Польщею. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Веймарський трикутник".

Веймарський трикутник є неформальним зовнішньополітичним форумом між Німеччиною, Францією та Польщею. Ідея такого діалогу полягає в узгодженні політики трьох країн та посилення європейської інтеграції. Веймарський трикутник було засновано в серпні 1991 року у Веймарі під час зустрічі міністрів закордонних справ Німеччини, Франції та Польщі - Ганса-Дітріха Ґеншера, Ролана Дюма та Кшиштофа Скубішевського. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Юрій Андрухович: Штайнмаєр - людина-формула

Юрій Андрухович: Штайнмаєр - людина-формула 19.04.2022

"Cаме через цю формулу в очах українського суспільства Франк-Вальтер Штайнмаєр був і залишається зразковим путінферштеєром і ледь не "аґентом москви", - Юрій Андрухович, спеціально для DW.
ЗМІ повідомляють про кризовий саміт ФРН, Франції та Польщі щодо України

ЗМІ повідомляють про кризовий саміт ФРН, Франції та Польщі щодо України 03.02.2022

Канцлер ФРН Олаф Шольц обговорюватиме в Берліні з президентами Франції та Польщі зусилля для запобігання військового наступу Росії на Україну, пише німецьке видання Süddeutsche Zeitung.
Глави МЗС Веймарського трикутника закликали Мінськ провести чесні вибори

Глави МЗС "Веймарського трикутника" закликали Мінськ провести чесні вибори 07.08.2020

Очільники МЗС Німеччини, Франції та Польщі закликали до проведення в Білорусі чесних і справедливих президентських виборів. Вони стурбовані ситуацією в країні.
Президент Польщі: ЄС після Brexit потребує нової архітектури

Президент Польщі: ЄС після Brexit потребує нової архітектури 03.02.2020

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що необхідно зробити Євросоюз ефективнішим та привабливішим, аби ніхто не прагнув вийти з нього. Еммануель Макрон заявив про намір провести саміт "Веймарського трикутника".
Депутати з Німеччини, Франції та Польщі спонукають Київ до активності

Депутати з Німеччини, Франції та Польщі спонукають Київ до активності 25.04.2016

Боротьба з корупцією, зміцнення демократії, реформи та ситуація на Донбасі – про це збираються говорити в Києві представники країн Веймарського трикутника – Німеччини, Франції та Польщі.
Штайнмаєр: Мінські домовленості реалізовуються занадто повільно

Штайнмаєр: Мінські домовленості реалізовуються занадто повільно 03.04.2015

Глави МЗС Німеччини, Франції та Польщі під час зустрічі обговорили ситуацію на Сході України. На думку Штайнмаєра, мінські домовленості виконуються занадто повільно, однак вони вже мають певні результати.
Веймарський трикутник: Європа має стати сильнішою

"Веймарський трикутник": Європа має стати сильнішою 30.03.2015

У Потсдамі пройшла зустріч міністрів оборони Німеччини, Франції та Польщі. Сторони домовилися зміцнювати оборону ЄС на тлі конфліктів в Україні та арабському світі.
Веймарський трикутник за переосмислення відносин зі східними сусідами ЄС

Веймарський трикутник за "переосмислення" відносин зі східними сусідами ЄС 31.03.2014

Євросоюз повинен по-новому вибудовувати відносини зі східними сусідами, переконані глави МЗС Німеччини, Польщі та Франції. Вони зустрічалися у німецькому Веймарі.
Глави МЗС Німеччини, Франції та Польщі летять до Януковича

Глави МЗС Німеччини, Франції та Польщі летять до Януковича 19.02.2014

Міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Польщі Франк-Вальтер Штайнмаєр, Радослав Сікорський та Лоран Фабіус летять до Києва, щоб зустрітись з Януковичем та опозиційними лідерами.
Веймарський трикутник запрацював після чотирирічної паузи

Веймарський трикутник запрацював після чотирирічної паузи 07.02.2011

Лідери Німеччини, Франції та Польщі зробили у понеділок чергову спробу реанімувати значення своїх зустрічей у форматі Веймарського трикутника. Їхня зустріч у Варшаві охопила зовнішню та внутрішню політику ЄС.
Варшава хоче надихнути новим життям Веймарський трикутник

Варшава хоче надихнути новим життям Веймарський трикутник 03.09.2010

Канцлер Німеччини Анґела Меркель привітала пропозицію польського президента Броніслава Коморовського про поглиблення кооперації Варшави, Берліна та Парижа в рамках «Веймарського трикутника».
У Бонні пройдуть переговори Веймарський трикутник - Україна

У Бонні пройдуть переговори Веймарський трикутник - Україна 26.04.2010

У вівторок в Бонні відбудеться зустріч міністрів закордонних справ Німеччини, Франції та Польщі – країн так званого «Веймарського трикутника». Планується і протокольна зустріч з главою МЗС України Костянтином Грищенком.