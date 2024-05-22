"Веймарський трикутник": Хочемо бути рушійною силою безпеки

Міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Польщі - Стефан Сежурне, Анналена Бербок (Annalena Baerbock) та Радослав Сікорський - провели у середу, 22 травня, в німецькому місті Веймар зустріч у форматі "Веймарського трикутника".

Сторони погодили прагнення стати рушійною силою спільної європейської системи безпеки перед гібридними загрозами з боку Росії.

"Ми більше не можемо дозволити собі зовнішню політику на автопілоті, - заявила Бербок, цитує агенція dpa. - Саме тому ми, як "Веймарський трикутник", хочемо бути рушійною силою, щоб забезпечити правильне позиціонування себе як Європейського Союзу і стати більш здатними до геополітичних дій".

Протидія дезінформації

Також лідери "Веймарського трикутника" погодилися, що їхнім країнам необхідно співпрацювати у боротьбі з фейковими новинами та дезінформацією. "Всі ми троє бачимо, що Європейський Союз, наш союз свободи, знаходиться під прицілом. Європу атакують із середини і ззовні, в тому числі за допомогою шпигунства", - наголосила німецька міністерка. За словами Бербок, дезінформаційні кампанії націлені на "серце європейської демократії".

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"Веймарська республіка нагадує нам, як швидко демократичні правила можуть бути підірвані ненавистю і цілеспрямованими кампаніями, - попередила Бербок. - Водночас, з нашої історії ми знаємо, що демократія не падає з неба, нею треба жити кожного дня і захищати її, якщо це необхідно".

Напередодні зустрічі у форматі "Веймарського трикутника" Бербок відвідала Україну. Серед іншого, разом з міністром енергетики України Германом Галущенком вона відвідала одну з найбільших електростанцій, зруйнованих російським ракетним ударом, і закликала міжнародних партнерів надати додаткові засобіи ППО Україні.

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