Галущенко показав Бербок зруйновану російськими ракетами ТЕС

Під час візиту в Україну у вівторок, 21 травня, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) відвідала одну з найбільших електростанцій, зруйнованих російським ракетним ударом.

Міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що РФ ударила по станції, коли в України бракувало ракет протиповітряної оборони (ППО), тому з 11 цілей вдалося збити лише шість.

"Ми втратили більше 8 гігават в системі... У нас є обмеження у години пікового споживання протягом робочих днів. Ми можемо балансувати систему, проте це дуже складно... Ми готуємося до наступної зими - це те, що ми маємо робити", - сказав він журналістам.

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Бербок: Україна потребує більше засобів ППО

Бербок зазначила, що "російський терор цілеспрямовано знищує цивільну інфраструктуру".

"Ми побачили, що ППО допомогла, але Україна має недостатньо засобів ППО, щоб захистити критично важливу інфраструктуру. Тому ми апелюємо до міжнародних партнерів у всьому світі, що потрібно більше засобів ППО, щоб захистити не лише великі міста, а й інфраструктуру. Ми бачимо, що навіть у теплі весняні дні споживання електроенергії доводиться скорочувати, тому що всі ТЕС були пошкоджені прицільними атаками в останні місяці", - наголосила вона.

Міністерка пригадала, як під час візиту до Харкова в 15-градусний мороз бачила, що "люди замерзали до смерті через припинення теплопостачання". "Можна тільки уявити, що буде, якщо не вдасться запустити ці ТЕС до зими, що це означатиме для споживачів електроенергії та тепла", - зазначила Бербок.

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