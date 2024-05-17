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ЕкономікаУкраїна

Уряд виділив 1,5 млрд гривень на відбудову двох великих ТЕС

Степан Смишляєв
17 травня 2024 р.

На відбудову зруйнованих ударами РФ Зміївської й Трипільської теплових електростанцій Кабмін виділив 1,5 мільярда гривень. Прем'єр-міністр розраховує, що відновлювальні роботи відбудуться "максимально швидко".

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Українська ТЕС, критично пошкоджена російським ударом (архівне фото)
Українська ТЕС, критично пошкоджена ударом РФФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Кабінет Міністрів України на засіданні в п'ятницю, 17 травня, виділив понад 1,5 мільярда гривень на відбудову Зміївської й Трипільської теплових електростанцій (ТЕС), критично пошкоджених російськими ударами.

"Очікуємо максимальної ефективності у використанні цих коштів. Роботи мають відбуватися максимально швидко", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи це рішення.

Він уточнив, що 726 мільйонів гривень на відновлення виділені державній компанії "Центренерго" з резервного фонду державного бюджету, ще 826 мільйонів гривень - з фонду ліквідації наслідків агресії. 

Руйнування Зміївської й Трипільської ТЕС

Одна з найбільших ТЕС Харківської області - Зміївська - була зруйнована внаслідок ракетного удару РФ 22 березня. Тоді в "Центренерго" повідомили, що на станції знищені всі блоки, пошкоджене допоміжне обладнання, "ступінь руйнації різний, від повного - до значного".

Трипільська ТЕС у Київській області, яка була найбільшим постачальником електроенергії на Київщині, Житомирщині й Черкащині, зазнала критичних ушкоджень під час російської масованої атаки 11 квітня. Спочатку в "Центренерго" заявили, що вона зруйнована повністю, втім згодом зазначили, що ТЕС підлягає відновленню, однак відбудовувати її без посилення протиповітряної оборони - "марна справа".

Після руйнування Зміївської й Трипільської ТЕС "Центренерго" втратила 100 відсотків генерації.

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