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Гота: Відновлення Трипільської ТЕС без посилення ППО - марне

Анастасія Шепелева
12 квітня 2024 р.

Українські енергетики здатні відновити потужності Трипільської ТЕС, яку війська РФ зруйнували 11 квітня, утім без посилення ППО - це "марна справа", вважає голова наглядової ради "Центренерго" Андрій Гота.

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Рятувальник ДСНС на місці руйнувань внаслідок чергової атаки військ РФ, 11 квітня 2024 року
Рятувальник ДСНС на місці руйнувань внаслідок чергової атаки військ РФ, 11 квітня 2024 рокуФото: State Emergency Service of Ukraine via REUTERS

Зруйнована внаслідок удару військ РФ 11 квітня Трипільська ТЕС на Київщині  підлягає відновленню, утім робити це на тлі постійних російських атак без посилення протиповітряної оборони - "марна справа". Про це в ефірі програми "Брифінг" української служби "Голосу Америки" заявив голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота.

За його словами, частину балістичних надзвукових ракет, що летіли в напрямку станції, вдалось збити, але через брак снарядів для українських систем ППО частина російських ракет все ж досягли цілі і знищили ТЕС. Тож Гота наголошує, що для стабільності української енергетичної системи передусім важливо забезпечити систему ППО.

"Будь-що підлягає відновленню, минулого літа мали схожу картину, коли ці блоки були не відремонтовані і на деяких станціях не працювали зовсім. Тобто відновити ми можемо все, - сказав Гота. - Звичайно, без міжнародних партнерів це зробити майже неможливо, тому ми вже маємо певні обіцянки надати нам трансформатори, турбіни, інше обладнання з європейських країн, але знову-таки, без достатньої кількості ракет для протиповітряної оборони - це, м'яко кажучи, марна справа буде".

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Наразі завдяки сприятливій погоді споживачі електроенергії не відчують значних перебоїв зі світлом, однак відключення можуть початись ближче до літа, а уявити ситуацію взимку - взагалі складно, наголосив він.

За словами голови наглядової ради "Центренерго", брак систем ППО відчутний в усіх регіонах України, зокрема й на Харківщині, де російська балістика знищила Зміївську ТЕС 22 березня.

Трипільська ТЕС забезпечувала світлом майже три мільйони споживачів й була найбільшим постачальником електроенергії на Київщині, Житомирщині й Черкащині. Після того, як вона була зруйнована, "Центренерго" заявило, що втратило 100 відсотків генерації.

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