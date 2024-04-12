Гота: Відновлення Трипільської ТЕС без посилення ППО - марне

Зруйнована внаслідок удару військ РФ 11 квітня Трипільська ТЕС на Київщині підлягає відновленню, утім робити це на тлі постійних російських атак без посилення протиповітряної оборони - "марна справа". Про це в ефірі програми "Брифінг" української служби "Голосу Америки" заявив голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота.

За його словами, частину балістичних надзвукових ракет, що летіли в напрямку станції, вдалось збити, але через брак снарядів для українських систем ППО частина російських ракет все ж досягли цілі і знищили ТЕС. Тож Гота наголошує, що для стабільності української енергетичної системи передусім важливо забезпечити систему ППО.

"Будь-що підлягає відновленню, минулого літа мали схожу картину, коли ці блоки були не відремонтовані і на деяких станціях не працювали зовсім. Тобто відновити ми можемо все, - сказав Гота. - Звичайно, без міжнародних партнерів це зробити майже неможливо, тому ми вже маємо певні обіцянки надати нам трансформатори, турбіни, інше обладнання з європейських країн, але знову-таки, без достатньої кількості ракет для протиповітряної оборони - це, м'яко кажучи, марна справа буде".

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Наразі завдяки сприятливій погоді споживачі електроенергії не відчують значних перебоїв зі світлом, однак відключення можуть початись ближче до літа, а уявити ситуацію взимку - взагалі складно, наголосив він.

За словами голови наглядової ради "Центренерго", брак систем ППО відчутний в усіх регіонах України, зокрема й на Харківщині, де російська балістика знищила Зміївську ТЕС 22 березня.

Трипільська ТЕС забезпечувала світлом майже три мільйони споживачів й була найбільшим постачальником електроенергії на Київщині, Житомирщині й Черкащині. Після того, як вона була зруйнована, "Центренерго" заявило, що втратило 100 відсотків генерації.