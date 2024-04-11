РФ повністю зруйнувала Трипільську ТЕС на Київщині

Внаслідок удару військ РФ в Українці на Київщині була повністю знищена Трипільська ТЕС, повідомили у "Центренерго". У компанії заявили, що втратили 100 відсотків генерації.

Під час масованої комбінованої атаки, яку війська РФ здійснили в ніч проти четверга, 11 квітня, була повністю зруйнована Трипільська теплова електростанція (ТЕС) в Київській області. Про це повідомила пресслужба ПАТ "Центренерго" в дописі у Facebook.

"Унаслідок сьогоднішньої масованої атаки знищено всю нашу генерацію. Війська РФ повністю зруйнували Трипільську ТЕС, що на Київщині. Добре, що всі наші, хто був під час обстрілів на зміні, - живі", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок влучань сталася масштабна пожежа у турбінному цеху. Зараз на підприємстві тривають роботи з локалізації вогню, уточнили у "Центренерго".

Начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко раніше повідомляв, що на Київщині війська РФ атакували один з енергетичних об’єктів, утім не уточнив, про який саме йдеться. За його словами, наразі вогнеборці частково погасили загоряння на об'єкті.

"Енергетики та всі служби оперативно відреагували на наслідки, перепідключили мережу, завдяки чому всі мешканці Київщини наразі зі світлом. Водопостачання та водовідведення в постраждалій громаді відновлене", - зазначив він.

Голова міської ради Українки, де розташована Трипільська ТЕС, Олександр Туренко у дописі у Facebook зранку закликав населення зарядити пристрої та зробити запаси води. Він зазначив, що обидва "Пункти незламності" в населеному пункті працюють цілодобово та забезпечені всім необхідним.

У "Центренерго" заявили про втрату 100 відсотків генерації

Як наголошують в "Центренерго", Трипільська ТЕС була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

"22 березня 2024 року вщент було знищено Зміївську ТЕС на Харківщині. А 25 липня 2022 війська РФ окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. На сьогодні ПАТ "Центренерго" втратила 100 відсотків генерації", - заявили в компанії.

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Комбінована атака РФ: 82 засоби повітряного нападу

Під час нічної атаки війська РФ випустили по Україні 82 засоби повітряного нападу:20 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС, шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з винищувачів МіГ-31К, 12 зенітних керованих ракет С-300, 40 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 та чотири керовані авіаційні ракети Х-59.

Сили оборони України знешкодили 57 повітряних цілей: 16 крилатих ракет Х-101/Х-555; 39 ударних БпЛА та дві керовані авіаційні ракети Х-59, повідомили у ПС ЗСУ.

За словами президента України Володимира Зеленського, війська РФ цілили саме у об'єкти критичної інфраструктури у п'ятьох областях - на Харківщині, Київщині, Запоріжжі, Одещині та Львівщині.

За даними "Укренерго", пошкоджень зазнали підстанції компанії та об'єкти генерації на Одещині, Харківщині, Запоріжжі, Київщині.

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