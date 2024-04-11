Сили РФ випустили 82 ракети і БпЛА, пошкодження в 5 областях

Під час нічної комбінованої атаки війська РФ цілили в об'єкти критичної інфраструктури в п'яти областях України. Сили ППО збили 57 засобів повітряного нападу з 82 запущених. Про жертв наразі не повідомляється.

Російські війська в ніч на четвер, 11 квітня, завдали по території України чергового комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА. Як повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ в дописі у Telegram, основний удар прийшовся на Львівщину.

Загалом війська РФ запустила 82 засоби повітряного нападу: 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС, шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з винищувачів МіГ-31К, 12 зенітних керованих ракет С-300, 40 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 та чотири керовані авіаційні ракети Х-59.

До відбиття нападу залучили винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України. Зрештою вдалося знищити 57 повітряних цілей: 16 крилатих ракет Х-101/Х-555; 39 ударних БпЛА та дві керовані авіаційні ракети Х-59, повідомили у ПС ЗСУ.

Оперативне командування збройними силами Польщі в соцмережі Х повідомило, що під час масованого комбінованого удару по Україні у сусідній країни вчергове піднімали власну та союзницьку авіацію.

Зеленський: Цілили саме в критичну інфраструктуру

За словами президента України Володимира Зеленського, війська РФ цілили саме у об'єкти критичної інфраструктури. "Був черговий підлий ракетний удар по Харкову та Харківській області. Мішенню стали також об’єкти в інших областях: Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській", - написав він в Telegram. Він вкотре закликав партнерів України посприяти у посиленні української протиповітряної оборони.

Зокрема, внаслідок атаки пошкоджень зазнали підстанції"Укренерго" та об'єкти генерації на Одещині, Харківщині, Запоріжжі, Київщині та Львівщині, повідомили у компанії. Зокрема, на Львівщині, за даними очільника обласної військової адміністрації (ОВА) Максима Козицького, війська РФ атакували обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанцію у Червоноградському.

"Почалися пожежі. Їх оперативно загасили вогнеборці. Жертв та постраждалих немає. Усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі", - повідомив він.

Водночас у компанії "Нафтогаз" повідомили, що під ударом також опинилися два підземні сховища газу. "Сховища продовжують працювати. Наразі фахівці займаються ліквідацією наслідків обстрілу. На щастя, співробітники не постраждали", - йдеться у дописі компанії у Telegram.

Клименко: Наслідки удару ліквідовують більше 200 рятувальників

Водночас, як уточнили в "Укренерго", графіки аварійних відключень довелося застосувати на Харківщині. В інших регіонах обмежень немає.

Як уточнив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, по Харкову війська РФ випустили більше 10 ракет, у деяких районах міста відсутнє електропостачання. Ліквідація наслідків обстрілів триває також на Одещині, Львівщині, Запоріжжі та Київщині.

Рятувальники готові оперативно розгорнути мобільні генераторні станції, а на базі пожежно-рятувальних частин та підрозділів поліції вже працюють "Пункти незламності", додав Клименко.

"На щастя, за оперативними даними, внаслідок сьогоднішньої атаки минулося без загиблих та потерпілих", - написав він у Telegram. За словами Клименка, до ліквідації наслідків російської атаки від ночі залучені понад 200 рятувальників, ще понад сотня слідчих, криміналістів та вибухотехніків.

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